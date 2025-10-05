Čaj, boje i tradicija u domu veleposlanice Marrakchi: Doživjeli smo Maroko u srcu Zagreba...

Ako ste mislili da je Maroko daleko – varate se. Od pustinje i začina do šarenih jastuka i ceremonije čaja, sve to pronašli smo u Zagrebu, u domu veleposlanice Kraljevine Maroko. U najnovijem 'Bez protokola', Ivana Ivanda Rožić posjetila je Maroko, i to bez putovnice, samo uz osmijeh i šalicu čaja.

Marokanski čaj nije samo navika, već prava umjetnost. Veleposlanica Nour El Houda Marrakchi objašnjava: „Marokanski čaj, to je više od samog ispijanja čaja, to je ceremonija, okupljanje. Obično se čaj toči s visine kako bi se stvorili mjehurići na vrhu čaše. A svrha tih mjehurića, recimo kad pijete čaj vani, jest da spriječe pijesak da uđe u vašu šalicu.“

Veleposlanica je u Hrvatskoj neuobičajeno dugo, čak devet godina, što joj je omogućilo da zavoli našu opuštenost i klimu.

„Posljednjih devet godina nisu bile tako glatke kao što su mogle biti prije. Morate se sjetiti da smo imali covid i da je bio potres u Maroku. Dakle, pretpostavljam nije uobičajeno da veleposlanik ostane tako dugo u jednoj europskoj zemlji, ali dogodi se i drago mi je zbog toga. Nadam se da ste i vi zadovoljni.“ Veleposlanica planira ostati u Hrvatskoj koliko bude potrebno. „Da. Mislim, koliko god bude trebalo.“

Tradicija i poštovanje običaja

U Maroku običaji nose jednaku težinu kao i povijest. Marrakchi ističe važnost poštovanja prema udovicama: „Udovica nosi bijelo kao znak ljudima oko sebe da je upravo izgubila muža i da ne bi trebalo biti nikakvih pokušaja približavanja. To traje četiri mjeseca.“

Ovo razdoblje označava stroge norme ponašanja i posebnu pažnju prema ženinoj situaciji, uključujući i pitanje eventualne trudnoće. „Samo bijelo. To je tradicija. I to je znak da se nijedan muškarac ne bi trebao približavati — u bilo kojem smislu, ako razumijete. To je i razdoblje u kojem se, između ostalog, čeka i vidi je li žena trudna ili ne. Puno je tu obzira.“

Prije dolaska u Hrvatsku, veleposlanica nije znala mnogo o zemlji. „Ponosni smo što ste imali ženu predsjednicu, to je veliko postignuće. Kolinda je bila odlična predsjednica.“

Predaja vjerodajnica omogućila joj je da se upozna s lokalnim diplomatskim krugovima, a danas je sretna jer je okružena ženama na sličnim pozicijama. „Imamo i tradiciju da se međusobno susrećemo, mi žene veleposlanice.“

Na pitanje tko joj je najbolja prijateljica, veleposlanica odgovara: „Ne mogu izabrati, imam ih jako mnogo. Samo da ne stvaram natjecanje.“

Raskoš i toplina doma Maroka u Zagrebu

Rezidencija veleposlanice odiše egzotikom i domaćom toplinom, kao da je komadić Maroka preseljen u centar Hrvatske. „Kad mi dođu gosti, mogu se osjećati kao da su nakratko bili u Maroku. Moram napomenuti da su svi detalji na ovim jastucima rađeni ručno. Također i drvo, obrada drveta, ako se tako može reći. Uzeli smo mjere za ovaj salon i naručili ga. Dakle, ovdje ima mnogo umjetničkih djela: drvorezbarija i svileni rad na jastucima.“

Veleposlanica nas je ponudila i pravim marokanskim kolačima, uključujući najpopularnije „gazela“ ili „kab“, što u prijevodu znači „jelenje uši“. „To je najpopularnije. Ali svi su oni, ne toliko moderni, ali vrlo tradicionalni.“

Iako uživa u životu u Zagrebu, veleposlanici najviše nedostaje obitelj i mirniji život sjevera Maroka. Otkrit će vam i da simbol ljubavi u Maroku nije srce, već – jetra. „U marokanskom dijalektu, kad govorimo o nekome tko nam je drag, kažemo ‘jetra’. Ne isključujemo srce, ali nemam objašnjenje. Možda zato što je i jetra vitalna. Dakle, netko tko nam je jako blizak zapravo je ‘naša jetra’.“

Maroko je poznat i po svom najpoznatijem daru svijetu – arganovom ulju. „Arganovo ulje je popularno iz dva razloga. Prvo, proizvodi se samo u jednom gradu u Maroku, oko Agadira, jer arganovo drvo ne postoji nigdje drugdje. Drugo, danas je postalo toliko popularno da sve farmaceutske industrije pokušavaju napraviti nešto od njega. No u Maroku ga možete kupiti čisto, jer ima ljekovita svojstva za gotovo sve — za lice, kosu, tijelo. Također ga jedemo, koristimo u hrani.“

Na pitanje gdje ga je najbolje kupiti, odgovor je jednostavan: „Na tržnici, ne u ljekarni.“ Maroko nikad bliže Čaj, običaji, boje i toplina možda i jesu najbolji ambasadori jedne zemlje. Maroko – možda daleko na karti, ali u Zagrebu – nikad bliže.