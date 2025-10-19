Zadarski otok zauzele divlje svinje: Ima ih deset puta više nego ljudi, turisti se boje izlaziti iz kuća

Na Molatu, otoku u zadarskom arhipelagu mještani se žale da divljih svinja ima deset puta više nego njih. U strahu od divljih životinja predvečer izlaze u svoja dvorišta. I zbrajaju štetu na poljoprivrednim kulturama.

Divlje svinje u centru mjesta i vrisak djece. Stanovnici ih se boje jer znaju koliko mogu biti opasne, pogotovo kada imaju mlade.

"Nama na seoskom trgu djeca se igraju, bude po 50 djece. Njih 10-ak preskoči iz vrta u vrt i djeca idu za njima. Sve je to smiješno i igra, ali sve to do jedanput", kaže Ivan Peranić.

"Stvar je izmakla kontroli.. Ako ima nekoliko krda, to može biti čak i do tisuću komada". kaže Joško Matulić.

U jednom trenutku bilo ih je stotinjak u vrtu

Tijekom ljeta i suše u naselja ih dovodi potraga za vodom, ali i hranom koje je više u smeću, jer preko ljeta na otoku na dan boravi oko tisuću ljudi.

"Ispod mog prozora doslovno su bile četiri ženke s dvije generacije mladih, a ako znamo da ona obično dobiva preko 10 mladih, tako da je to bilo oko stotinjak jedinki u vrtu ispred kuće" dodaje Joško.

"Moji turisti, njih je jako strah. Oni navečer ne žele izlaziti van, ne žele šetati jer nailaze na njih. Znači oko moje kuće bude po 20 do 30 komada", dodaje Ivan.

Ministarstvo poljoprivrede je i u zonama koje nisu u blizini žarišta afričke svinjske kuge, naložilo potpuni odstrel divljih svinja ili smanjenje njihove populacije na 10 posto.

"Prije je bilo, po Zakonu o otocima, Ministarstvo je naložilo da se istrijebe sve životinje koje nisu domaće, jeleni lopatari i divlje svinje, a znamo definitivno da divlje svinje rade štetu što u poljoprivredi i izazivaju strah među otočanima", kaže Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora.

Žale se i gradonačelniku Zadra

Molat administrativno pripada Gradu Zadru, pa je i gradonačelnik zatrpan pritužbama zabrinutih otočana.

"U suštini nadležnost je lovačkih društava, Županije i inspektora. Inspektor je bio na terenu. I sada je dan nalog prema lovačkom društvu da to krenu rješavati. Ja očekujem da se to pitanje krene rješavati do kraja godine", kaže Šime Erlić, gradonačelnik Zadra.

Divljim svinjama se trebaju baviti lovci, poručuje župan i najavljuje gubitak koncesija na lovište ako ne ispune svoje obveze.

"Oni znaju da trebaju održavati i na kojoj razini trebaju održavati broj divljih svinja i drugih životinja na otoku. Ako oni to nisu u stanju, onda trebaju zatražiti pomoć od Županijskog lovačkog saveza, a mi ćemo zajedno s njima naći rješenje", dodaje zadarski župan Josip Bilaver.

Pa bi se i lov na divlje svinje mogao intenzivirati tijekom jeseni i zime.

Cijelo vrijeme događa se odstrel. Tomislav Dražević iz jedne od tri Udruge koje djeluju, objasnio je zašto odstrel nije tako intenzivan kao što bi mještani htjeli. Cijeli razgovor pogledajte u videu...