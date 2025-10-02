Vlajčić otkrio koliko je svinja do sada usmrćeno: 'Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti'

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu o afričkoj svinjskoj kugi izvijestio je kako je do sada usmrćeno 55.000, što je oko 5-6 posto od ukupnog fonda, te je naglasio kako je borba protiv ASK pitanje nacionalne sigurnosti.

"Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti budući da se radi o gotovo 70 posto svinjogojske proizvodnje u Osječko-baranjskoj i Vukovarskoj županiji koje su vrlo ozbiljno ugrožene od afričke svinjske kuge", upozorio je Vlajčić (DP) u četvrtak dodavši kako se Nacionalni krizni stožer bori da spasi farme koje su zdrave i koje posluju legalno te da se sačuvaju Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija.

Imamo paralelno dvije bitke - sa samom zarazom i onime što dovodi do širenja zaraze, a to su ilegalne aktivnosti i populacija divljih svinja, kazao je. Izvijestio je kako je u Lugu i Bijelom Brdom, gdje su početkom rujna bila žarišta, jučer ponovno došlo na dva manja gospodarstva do izbijanja bolesti.

Usmrćeno 55.000 svinja

"U Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji bolest je izbila na ukupno 45 objekata - 36 u Osječko-Baranjskoj, gdje je usmrćeno 14.392 svinje, i u 9 objekata u Vukovarsko-srijemskoj, gdje je usmrćeno 1412 svinja. Dakle, ukupno je ove godine usmrćeno 15.804 svinje, a kad dodamo oko 41.000-42.000 od ranije, govorimo o 55.000-56.000 usmrćenih svinja. Na fond od milijun svinja to je pet- šest posto izgubljenog", naveo je.

Vlajčić je naglasio kako bi neodgovornim ponašanjem i nelegalnim aktivnostima tih pet posto vrlo brzo moglo doći i do 70 posto. Što se tiče divljih svinja kao prijenosnika bolesti, ministar je podsjetio kako je u srpnju donio naredbu o njihovom potpunom odstranjivanju.

"U Vukovarsko-srijemskoj je do danas odstrijeljeno 318 divljih svinja, što je gotovo 70 posto odstrela u ovoj lovnoj godini, a u Osječko-baranjskoj 1299, što je 63 posto ukupnog odstrela u ovoj lovnoj godini. I u Kopačkom ritu koji je prirodni rezervat smo zatražili odstrel te je tamo odstrijeljeno njih 13, a postavljene su i klopke", poručio je.

Vlajčić: Da smo se pridržavali pravila, ne bi danas imali problema

Dodao je kako je 18. rujna prvi puta došlo do proboja virusa na jednu veliku farmu, onu Belja u Sokolovcu, te da je to bio trenutak kada se borba protiv ASK podigla na višu razinu.

"Vrlo brzo smo počeli s poduzimanjem mjera. Sve naredbe, zakonike i pravilnike Ministarstvo donosi i provodi kontinuirano od 2018. godine, kao i brojne edukacije i da smo se pridržavali svih pravila i vodili gospodarstva bez ilegalnih aktivnosti danas ne bi ovdje raspravljali i imali problema s ovom bolesti", ocijenio je.

Govoreći o poduzetim mjerama, Vlajčić je naveo aktivnosti policije i Civilne zaštite u pojačanom nadzoru državnih granica i punktova na pojedinim lokacijama, pa i dronovima, uključenost Carine, državnog inspektorata i ovlaštenih veterinara, Hrvatskog lovačkog društva te kontrolu strateških farmi s više od 1000 svinja kojih u ove dvije pogođene županije ima 53, kao i svih zaraženih farmi.

"Bolest ne poznaje nacionalnost ni stranačku pripadnost, niti velike niti male, imamo proboje i u male svinjce i na farme, a što se tiče ubijanja zdravih svinja, struka tu stoji iza znanstveno utemeljenih činjenica da kada se pojavi jedna zaražena svinja, prije ili kasnije će se sve zaraziti i zato je potrebna eutanazija", naglasio je.

Ministar je istaknuo kako će Vlada uskoro donijeti i peti program vrijedan 3 milijuna eura za povećanje biosigurnosnih standarda.

"Paralelno sa svim programima obeštećenja, donijeli smo i strateške sektorske programe do 2030. godine u koji će se uložiti 1,33 milijarde eura za kompletno poboljšanje i preradnih kapaciteta i povećanje stočnog fonda. Vrlo odgovorno tvrdim da RH stoji iza svih naših stočara i stava sam da je iznimno bitno da mi kao čelni ljudi odgovorno prenosimo poruke našim građanima utemeljene na znanstvenim stavovima", ustvrdio je.

Petir: Poljoprivrednici ne smiju biti taoci neodgovornih pojedinaca

Situacija je izazovna, imamo tendenciju širenja u Osječko-baranjskoj županiji na područjima u kojima prije nije bilo pojave bolesti, istaknula je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić. Podsjetila je na niz donesenih mjera od 2018. godine, od kategorizacije objekata, biosigurnosnih uvjeta u lovištima do pojačanog odstrela divljih svinja... "Bilo je nekoliko natječaja za pokretne klaonice, no nije bilo zainteresiranih", dodala je.

Ravnateljica Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Renata Ojurović, također, je podsjetila na naredbe o smanjenju populacije divljih svinja donesenih još 2018. godine. "Povećana je naknada za odstrel divlje svinje na 100 eura u zoni ograničenja III. Pozitivne divlje svinje u Vukovarsko-srijemskoj županiji potvrđene su u tri lovišta od ukupno 73, dok je u Osječko-baranjskoj potvrđeno na području 6 lovišta i rezervata od ukupno 107 lovišta", kazala je.

Predsjednica Odbora Marijana Petir (NZ) naglasila je kako poljoprivrednici ne smiju biti taoci neodgovornih pojedinaca.

"Sjednicu s istom temom smo imali i 2023. godine. Situacija se u 2024. smirila, no novo žarište koje se pojavilo proteklih dana predstavlja ozbiljnu prijetnju za nacionalno svinjogojstvo i time što je ministar osobno stao na čelo Stožera i proširio ga s institucijama koje do sada nisu bile uključene jasan je znak da se brzim reakcijama želi zaustaviti širenje bolesti i staviti je pod kontrolu. Vjerujem da su svi svjesni ozbiljnosti situacije, šteta je velika jer su pogođene dvije županije u kojima se odvija glavnina svinjogojske proizvodnje u RH i zato moramo biti odlučni u poduzimanju svih potrebnih mjera", poručila je.

