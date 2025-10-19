Poduzetnik o novoj odluci za plaće: 'To će izazvati nemir i nesuglasje.' Plenković od 1 do 5? 3,75

Za koliko novca radimo isti posao - to više neće biti stroga tajna, a do čak godinu i pol moći će se iskoristiti stari godišnji. Sve to donose nove izmjene Zakona o radu koje se usklađuju s Europskim direktivama.

U studiju RTL-a Danas gostovao je poduzetnik Ivan Miloloža s kojim su o ovoj temi razgovarali Damira Gregoret i Adrian De Vrgna.

Vaša tvrtka ima manje od 100 zaposlenika. Na vas se ova obveza neće odnositi, ali hoćete li svejedno uvesti transparentnost u plaćama.

Pa mi sad imamo transparentnost u plaćama. Međutim, to je odluka koja po meni neće donijeti ništa novo niti će učiniti bilo kakav napredak. Ja znam da ovo nije direktiva hrvatske Vlade, već je to direktiva Europske komisije, odnosno Europske unije.

Ništa dobro ne vidite u tome?

Ja vidim suprotno, da će izazvati nemir da će donijeti nesuglasje i poništiti dobru atmosferu tamo gdje se u principu radi. Jer, kako će bilo tko ocijeniti na osnovu čega sam ja dao nekom veću plaću ili nisam, odnosno je li se netko zauzeo za nešto više ili nije. Ova mjera će unijeti jedan nemir koji jednostavno će poremetiti možda čak i međuljudske odnose, i to bitno.

A postoji li nešto pozitivno u tome?

Pa ja ne vidim šta je pozitivno u tome ja ne mogu dokučiti što će biti pozitivno.

Primjerice da muškarci i žene budu plaćeni isto za istu poziciju.

Nikad se to neće napraviti ako to neće učiniti sam poslodavac. Uvijek ćete nagraditi dobrog radnika na identičan način. Ja sam apsolutno za transparentnost i ravnopravnost u radu i ja ne vidim čak zašto bi se plaćalo već veća cijena radniku ili radnici. Ali na koji to način misle da ćemo? Da ću sad na oglasne ploče staviti visinu plaće ili ćete odgovarati svaki dan na telefon.

Znaju li vaši zaposlenici koliko ima plaću njihov kolega koji radi isti posao?

"Ja nisam nikad nikoga upitao za to. Valjda oni razgovaraju između sebe.

Što mislite o prijedlogu da se stari godišnji odmor iskoristi kroz godinu i pol, a ne kao do sada u tekućoj godini. Hoće li to biti dobra mjera?

To je dobra mjera. Svi mi u privatnom sektoru koji radimo upravo to i koristimo. Kad god nekome nešto treba dadnete mu unaprijed godišnji. Nikad osobno nisam gledao u trideset godina koliko sam direktor je li netko do 30. lipnja iskoristio svoj godišnji odmor ili nije. To je jedna dobra mjera, čak to uopće ne treba biti mjera, to treba prepustiti nekoj zakonskoj regulativi. U privatnom sektoru se neće u principu dogoditi ništa to.

Vi ste dugo godina poduzetnika, a baš danas je devet godina otkada je na čelu Vlade Andrej Plenković. Dakle, u tih devet godina kako biste ga vi ocijenili kao poduzetnik.

Pa nitko ni jednom rečenicom ne može ocijeniti nikoga. Neosporno da je Hrvatska napravila ovih devet godina bitan iskorak i značaj, ali nemojmo se zavaravati. Nije bitno je li taj iskorak napravio Andrej Plenković ili njegova vlada. To je napravilo deset tisuća ili sto tisuća hrvatskih gospodarstvenika, hrvatskih radnika, svih ljudi koji ovdje radi. I jednostavno Hrvatska se okrenula u jednom datom momentu sebi i učinila nekakav iskorak, ali smo shvatili da moramo početi raditi. Drugo, počelo se primjenjivati regulativu Europske unije koje su značajno pridonijele upravo tom napretku, a da ne govorim o novcu koji je došao iz Europske unije, tako jednostavno.

Da morate ocijeniti premijera od 1. Do 5. Koja bi to ocjena bila?

Ja bih ga ocijenio s 3,75. Ne možemo sve negirati. Ajmo biti objektivni. Puno toga se dobroga dogodilo u toj eri. Ja mu zamjeram neke druge stvari kao što bi svaki čovjek, što se možda nije više utjecalo na strukturu ocijene cijene rada.

S druge strane, i on vama zamjera neke stvari generalno, u smislu poslodavaca prije svega, često proziva gospodarstvenike. Pa dobro recite sad vi. Uz poruku, kaže Plenković, nisu bili fer u ovim krizama. Vi se niste u tome prepoznali?

Nit sam se prepoznao, nit sam se osjećao, ali slažem se s njim da kao što u ratu postoji psi rata, tako i u svakoj kriznoj situaciji postoje oni koji osjećaju zajednicu u Hrvata.

