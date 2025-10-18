Plenković ocijenio što je njegova Vlada dobro napravila u devet godina: 'Ali još nisu riješeni svi problemi...'

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u subotu kako je vlada u posljednjih devet godina napravila prilično posla, ali da postoji prostora za još budući da još nisu riješeni svi problemi koji tište građane ili opterećuju gospodarstvo.

"Kada gledam realno, mislim da možemo biti zadovoljni. Prošli smo nevjerojatan period. Nismo ni sanjali kakvi će se svi izazovi dogoditi, rekao je premijer Plenković u intervjuu Hrvatskom radiju u povodu devete godišnjice rada aktualne Vlade.

Dodao je kako ocjene trebaju davati građani, odnosno oni koji misle da žive bolje ili gore danas ili prije devet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Zuckerberg sigurno drži Plenkovićevu sliku iznad kreveta, a nikada nije čuo za našeg giganta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nahvalio da su digli prosječnu plaću

"Meni je bilo važno da u ogromnim krizama Vlada pokaže snagu države, da se očuva socijalna kohezija i omogući ozbiljan napredak", rekao je.

Govoreći o usporednim podacima iz 2016. i danas, istaknuo je kako je prosječna plaća narasla za 92 posto, a da je kumulativna inflacija u tom periodu 35 posto.

Kada se to podijeli rekao je, dobivate da nam je realni rast raspoloživoga dohotka u odnosu na tada veći od 42 posto prosječno, a da smo pritom prošli sve što nismo ni sanjali da ćemo proći.

Ponovio je da su cijene plina narasle 17 puta, a to je utjecalo na cijenu struje, naftnih derivata, a da hrvatski građani to nisu osjetili.

'Pobijedili smo tri puta'

"Intervenirali smo brzo i moćno i mislim da smo ostvarili većinu strateških ciljeva, pri čemu su plaće i mirovine daleko najbitnije", rekao je Plenković.

Govoreći o danima kada je došao na čelo stranke i vlade, rekao je da je došao pun snage, energije i entuzijazma, podsjetivši kako je od trenutka kada je postao predsjednik HDZ-a do parlamentarnih izbora imao 55 dana.

"Pobijedili smo, pobijedili u drugi puta još uvjerljivije, a onda i treći puta", istaknuo je premijer dodavši kako smo "imali snage i energije za taj posao, a imamo ga i danas".

Dodao je kako mu je izuzetno bitna bila politička stabilnost, a to znači vješto držati partnere uz političku i programsku liniju koju su zajednički definirali.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo kakvo je stanje nacije bilo na početku Plenkovićeva mandata, a kakvo je sada