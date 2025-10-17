Bivši Plenkovićevi ministri na optuženičkoj klupi. Odvjetnica otkrila što joj je sporno u dokazima

"Nismo krivi" poručili su bivši članovi Vlade na suđenju koje je počelo tri godine nakon podizanja optužnice. Darka Horvata, Josipa Aladrovića, Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića USKOK tereti zbog pogodovanja i zlouporabe položaja i ovlasti u aferi "Po babi i stričevima".

Na optuženičku klupu sjeo je i gradonačelnik Županje.

O cijelom slučaju reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić razgovarala je s odvjetnicom bivšeg ministra Darka Horvata, Višnjom Drenski Lasan.

Što vam je sporno kod dokaza?

Obrana smatra da je sporan dio dokaza koji se odnosi na analitičke obavijesti koje je radila policija, što zapravo nije dokaz po stavu Visokog kaznenog suda.

Što to znači?

Dakle, kada policija dobije nalog da obavi pretragu nečega ili napravi neku radnju, onda se rezultati te pretrage snimaju na DVD koji je dokaz. Sud ne treba interpretaciju policije o dokazima. Jedini tko može ocjenjivati dokaze, propitivati zakonitost i vjerodostojnost, je sud.

Što vam je još bilo sporno?

Sporan je način pribavljanja dijela dokaza koji je iz jednog predmeta nekom službenom bilješkom prebačen u drugi postupak. Moja stranka nije bila stranka u postupku u kojem su dokazi prikupljeni.

To je slučaj Vjetroelektrane?

Tako je. U tom predmetu moja stranka nije imala nikakvu ulogu, ona u tom postupku nije mogla propitivati način prikupljanja tih dokaza i zakonitost.

Radi li se o porukama gospođe Ane Mandac?

Nije bitan sadržaj toga, nego da svaki okrivljenik mora moći propitati način kako je prikupljen dokaz. Način prikupljanja dokaza određuje zakonitost. Pravo je svakog okrivljenika da, ako se neki dokaz uvede u postupak, da ga on propituje kako on smatra da je najbolji za njegovu obranu. To propitivanje ne može raditi tužitelj ni sud.

Vidjeli smo cijeli niz slučajeva gdje USKOK ima dokaze u jednom slučaju pa otvara istrage u drugom.

Znam da postoji takva praksa, samo pitanje je osnovnog postulata, a to je akvizicija dokaza. Kad se on preda, onaj na koga se odnosi mora ga propitati. Postoji niz presuda koje je donio sud Europske unije, pa i Sud za ljudska prava, koji govori o tom pravu. Na tragu toga mi ćemo i dalje istraživati i unositi u predmet argumentaciju kojom ćemo pokušati osporiti zakonitost pribavljanja tih dokaza.

Kako će se braniti gospodin Horvat?

Malo je rano da to kažem. Prvo moramo vidjeti kako će proći tužitelj sa svojim caseom. Prvo se iznose dokazi optužbe, i ako tužitelj ne dobije ono što smatra, za očekivati je da bi trebao odustati od optužbe. Ne mora se voditi postupak do kraja. Nakon dokaza optužbe, idu dokazi obrane, pa obrana okrivljenika i prerano je da bi o tome govorili.

Čuli smo da su ročišta zakazana do veljače. Može li ovaj slučaj do tada završiti?

Mislim da ne, s obzirom na količinu dokaza koja je predložena, o kojoj sud treba izvršiti uvid čitanjem, i količini svjedoka. Bojim se da tempo neće biti ostvariv da u veljači imamo presudu.