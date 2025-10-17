Četvorica bivših članova Vlade na suđenju porekla krivnju: Ima jedna zanimljivost oko Tolušića

Četvorica bivših članova vlade u petak su na zagrebačkom Županijskom sudu kazali da nisu krivi za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenih u aferi 'Po babi i stričevima'. Optužbe su na početku suđenja odbacili Darko Horvat, prvi ministar uhićen tijekom mandata te bivši ministri Tomislav Tolušić, Josip Aladrović i nekadašnji potpredsjednik vlade Boris Milošević.

Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Tolušićev izostanak u rujnu vještak ocijenio opravdanim

Suđenje je trebalo početi 19. rujna, ali je odgođeno zbog Tolušićeva nedolaska. Ispričao se bolešću, a sudski vještak je danas na sudu ocijenio da je izostao opravdano.

Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz Horvatovog slučaja proizašla istraga protiv Aladrovića

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret. Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.

Tolušić prijavio 1000 € primanja, a daje 800 za alimentaciju

Prilikom prikupljanja podataka oko optuženih pojavila se zanimljiva informacija.Tomislav Tolušić je naveo kako je razveden, otac troje djece, te je prijavio mjesečna primanja od samo 1000 eura u OPG-u. A plaća alimentaciju od 800 eura za troje djece što je 266 eura po djetetu. Tako, eto, ispada da živi od 200 eura mjesečno.

