Davor Bruketa o mogućnostima umjetne inteligencije i kreativnosti: 'Još se cijeni trag ljudskosti'

IDEJE NA STOLU /

Njegovo "igralište" nije ne samo u Zagrebu, nego i u Londonu i New Yorku. Viđamo ga u Cannesu, ali nije promijenio zagrebačku adresu – već godinama živi u centru, bez automobila, i uzgaja svoj organski vrt. Prije svega, prepoznajemo ga kao kreativnog genijalca u svijetu dizajna i oglašavanja.

Davor Bruketa bio je panelist na konferenciji Game Changer u Zagrebu te govorio o kreativnim rješenjima koje je dao za oglašavačku kampanju o kojoj je pisao i BBC te drugi svjetski mediji.

Tim povodom bio je naš gost u podcastu "Ideje na stolu", gdje je govorio o novim trendovima u marketingu te otkrio zašto je korištenje umjetne inteligencije uzbudljivo.