Pogledajte reakciju restorana Gariful nakon snimke koja je zgrozila Hrvate

SRAMOTA NA HVARU /

Šamar kao reklama - najpoznatiji hvarski restoran Gariful objavom na svojim društvenim mrežama izazvao je zgražanje javnosti. Na videu koji su objavili, dvojica muškarca šamaraju gošću restorana jer je tražila očišćene škampe iz buzare.

Reporterka RTL-a Danas Ružića Đukić provjerila je što kažu aktivistice za ženska prava, pravobraniteljica, stručnjaci za društvene mreže, ali i što odgovaraju iz restorana