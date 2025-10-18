Za vikend pod utjecajem anticiklone pretežno sunčano i ugodno

PROGNOZA ZA VIKEND /

Prijepodne djelomice sunčano, još će ujutro na istoku i jugu zemlje uz više oblaka pasti malo kiše, moguć je i poneki pljusak, a na zapadu će mjestimice biti magle. Puhat će slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a uz obalu većinom umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 3 i 8, a uz obalu od 10 do 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura oko 16 stupnjeva pa će i za vikend biti ugodno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, bit će i promjenjive naoblake. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura između 15 i 17 stupnjeva.

Vikend će mnogi u Dalmaciji iskoristiti za berbu maslina, a vrijeme će im manje-više ići na ruku. Nakon malo nestabilnijeg jutra, poslijepodne će biti djelomice ili pretežno sunčano, a koja kap kiše je moguća rijetko na jugu. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura između 20 i 23 stupnja.