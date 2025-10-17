Ravnateljica podnijela ostavku nakon istrage EPPO-a, oglasili se Tomašević i Božinović

ZLOUPORABA OVLASTI /

Nova akcija europskih tužitelja. Otvorili su istragu protiv četiri osobe osumnjičene za zlouporabu položaja i ovlasti, te poticanje na ta kaznena djela tijekom obnove zagrebačkog Doma zdravlja Zagreb Zapad. Među uhićenima su ravnateljica koja je zbog toga podnijela ostavku, njezina zamjenica, zaposlenik i njegov otac, čija je tvrtka dobila posao. EPPO je utvrdio da je za radove dodijeljeno gotovo 390 tisuća eura iz fondova Europske unije, namijenjenih sanaciji šteta od potresa. Istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni manipulirali postupkom nabave kako bi unaprijed odabrana tvrtka dobila posao, a natječaj je bio samo formalnost. Odvjetnica uhićene ravnateljice je bez komentara dok traje istraga.

"Budući da je ravnateljica izabrana na natječaju, nije članica ni stranke Možemo! ni stranke koalicijske SDP-a i budući da, kažem, surađujemo o početka u ovom slučaju i surađivat ćemo i dalje. I ako je došlo do kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti i EU projektu, nama je u interesu da se to istraži i da se to kazni", kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"To u svakom slučaju nije dobro, ali pokazuje i u ovom slučaju da su institucije države neovisne i rade svoj posao bez obzira o kome se radi", dodaje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.