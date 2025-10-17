Hladan tuš u Areni Zagreb: GOG slavio, a hrvatski prvak ostao i bez važnog igrača!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RK Zagreb nastavio je svoj loš niz u Ligi prvaka. Danski GOG slavio je u Areni Zagreb 36-31 (19-11) i hrvatskom prvaku nanio peti uzastopni poraz u skupini B. Presudilo je slabo prvo poluvrijeme, nakon kojeg su Danci već imali velikih +8.

Utakmica je otvorena spektakularnom koreografijom domaćih navijača, ali euforija je kratko trajala. Zagreb nije uspijevao pronaći ritam, a raspoloženi vratar Johannesson branio je gotovo sve pokušaje domaćih. Trener Andrija Nikolić rano je tražio time-out, no ni to nije pomoglo – GOG je preciznim napadima i igrom “7 na 6” gradio veliku prednost.

U nastavku je Zagreb zaigrao bolje. Glavaš i Klarica predvodili su pokušaj povratka, ali promašeni sedmerac i nove tehničke pogreške omogućile su Dancima da zadrže kontrolu. Publika je pokušala podići momčad, no gosti su rutinirano priveli susret kraju.

Završilo je 36-31 za GOG, a dodatna briga za Zagreb je ozljeda Luka Lovre Klarice pred kraj susreta. Zagrebaši tako ostaju jedina momčad bez boda u skupini.