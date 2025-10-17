NEVJEROJATAN ULOV /

S carine otkrili kako je izgledala rekordna zapljena cigareta: 'Roba nije vješto skrivena'

Najveća zapljena cigareta u povijesti Hrvatske! Gotovo 14 milijuna komada oduzeto je na Bregani, a za akciju je zaslužna Mobilna jedinica Carinske uprave i Služba za suzbijanje krijumčarenja i istrage. 

U četvrtak navečer, carinici su zaustavili šleper hrvatskih registracijskih oznaka, a cigarete je nanjušio pas posebno obučen za detekciju duhana i duhanskih prerađevina! Vozač kamiona uhićen je nakon pretrage i otkrića cigareta.

17.10.2025.
19:56
Boris Mišević
