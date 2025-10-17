Spektakularni Gamechanger: 'Umjetnu inteligenciju koristimo u svakom dijelu poslovanja'

VIŠE OD 150 PREDAVAČA /

U Zagrebu je održana četvrta konferencija Gamechanger – i to s rekordnim brojem sudionika. Više od 150 predavača i panelista i oko 1700 posjetitelja, okupilo se na velikoj tehnološkoj konferenciji. Organizatori poručuju da Gamechanger nije bio samo još jedan događaj, već prava eksplozija inovacija, kreativnosti i tehnološkog entuzijazma.

Pogledajte u prilogu što su sudionici imali za reći o implementaciji umjetne inteligencije u svoja poslovanja.