Tomašević komentirao uhićenu ravnateljicu: 'Nije bila u Možemo!, ne vidim svoju odgovornost'

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu je pokrenuo istragu protiv četiri osobe osumnjičene za zlouporabu položaja i ovlasti kao i poticanje na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

Riječ je o ravnateljici Doma zdravlja Jeleni Rakić Matić, njezinoj zamjenici Željki Župičić, jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao nakon obnove potresa.

Svi osumnjičenici uhićeni su u četvrtak na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Tomašević: 'U cilju nam je da krivci odgovaraju'

O slučaju se oglasio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i potvrdio da je ravnateljica u petak ujutro dala ostavku. "Zaposlena je u Domu zdravlja od 2011., a prije tri godine potvrđena je za ravnateljicu. Ono što je novo jest da je jutros predala ostavku. Upravno vijeće će imati izvanrednu sjednicu u ponedjeljak i ići će na imenovanje vršitelja dužnosti kako bi Dom zdravlja mogao funkcionirati", rekao je Tomašević na konferenciji za medije.

Istaknuo je da su se izvidi provodili neko vrijeme te da su gradske vlasti surađivale s istragom. "U cilju nam je da krivci odgovaraju, ako se krivnja pokaže. Postoji, kao što znate, presumpcija nevinosti, ali ključno je da Dom zdravlja funkcionira. Imamo nultu stopu tolerancije na korupciju i surađivat ćemo s nadležnim tijelima", rekao je gradonačelnik.

Podsjetio je da je Rakić Matić bila izabrana na javnom natječaju te da nije bila članica ni stranke Možemo! ni SDP-a. "U ovome ne vidim svoju odgovornost. Prošla vlast nije povlačila europski novac, znamo i zašto. Ako je netko radio nešto što nije smio s tim novcem, to je glupo", ocijenio je Tomašević.

Oglasio se Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon uhićenja je rekao kako nije dobro što je osumnjičeno najviše rukovodstvo zdravstvene ustanove, ali i da uhićenja pokazuju da su institucije neovisne.

"Nažalost, imamo činjenicu da je top management jedne zdravstvene ustanove, po ovome što možemo pročitati iz priopćenja, sudjelovao u osnovanoj sumnji da je počinio kazneno djelo zlouporabe ovlasti ili poticanja na zlouporabu ovlasti. To nije dobro, ali pokazuje i u ovom slučaju da su institucije države neovisne i da rade svoj posao bez obzira na to o kome se radi", rekao je Božinović u izjavi za medije na otvaranju 25. gospodarskog sajma Zaprešić.

Što se tiče aktivnosti policije, ministar je rekao kako one traju već neko vrijeme. "Policija je u koordinaciji s EPPO-om provodila kriminalističko istraživanje. Osobe su privedene pritvorskom nadzorniku jučer, a samo je vijest objavljena danas jer se to koordinira između institucija", napomenuo je. Upitan radi li se dovoljno na razotkrivanju takvih prijevara, Božinović je rekao kako se takva djela "skoro pa nikad ne prijavljuju" te da institucije u ovakvim situacijama djeluju kroz istraživački rad, pri tome istaknuvši kako imaju vrlo visoku uspješnost.

Evo za što ih se sumnjiči

Podsjetimo, iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva od gotovo 390.000 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom, izvijestio je EPPO.

Europski istražitelji sumnjaju da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrana tvrtka. To je zatražio jedan drugi zaposlenik Doma zdravlja, trećeosumnjičenik, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika tvrtke kojemu je na kraju dodijeljen posao.

Nakon toga su u Domu zdravlja odlučili provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim tvrtkama čije im je podatke dostavio četvrto osumnjičenik.

Od pozvanih tvrtki samo je ona u vlasništvu četvrtoga osumnjičenika dostavilo ponudu, i ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s njom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade Doma zdravlja u ukupnom iznosu od preko 635.000 eura. Ukupni iznos isplaćen je tome trgovačkom društvu, od čega preko 345.000 eura na teret FSEU i MOO te nešto više od 290.000 eura na teret Grada Zagreba, priopćio je EPPO. Policija je izvijestila da su nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku te da nastavljaju kriminalističko istraživanje ovog slučaja.

