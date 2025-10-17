Akcija EPPO-a u Hrvatskoj, uhićene četiri osobe: Doznajemo tko je pao i zašto

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i vlasti te poticanja na zlouporabu položaja i vlasti, a u vezi prevara povezanih s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

Svi su osumnjičenici uhićeni u četvrtak na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

RTL Danas doznaje da su među uhićenim ravnateljica Doma zdravlja Zagreb Zapad Jelena Rakić Matić i njezina zamjenica Željka Župičić.

Priopćenje EPPO-a

"Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva u iznosu od 389.723,15 eura, koja su sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom", ističe EPPO u priopćenju.

"Postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrano trgovačko društvo. To je zatražio jedan drugi zaposlenik Doma zdravlja, treći osumnjičenik, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika društva kojem je na kraju dodijeljen posao", dodaje se u priopćenju.

"Nakon toga su u Domu zdravlja odlučili provesti postupak jednostavne nabave radova na obnovi, a prema dogovoru osumnjičenika, pozive za dostavu ponude poslali su samo onim društvima čije im je podatke dostavio četvrtoosumnjičeniku. Od pozvanih društava, samo je društvo u vlasništvu četvrtoga osumnjičenika dostavilo ponudu, a ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s tim društvom sklopio ugovor za potpunu obnovu zgrade Doma zdravlja u ukupnom iznosu od 635.791,25 eura. Ukupni iznos isplaćen je tome trgovačkom društvu, od čega 345.096,77 eura na teret FSEU i MOO te 290.694,48 eura na teret Grada Zagreba", stoji u priopćenju, a EPPO dodaje da se sve uključene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

