Nova uhićenja u pet županija: Neslužbeno doznajemo o čemu je riječ

U tijeku je nova akcija USKOK-a u pet županija diljem Hrvatske.

Ključne informacije:

neslužbeno doznajemo: uhićenja zbog ilegalne prodaje televizijskih paketa (IPTV)

uhićeno 12 osoba

uhićenja u pet županija

Pratite tijek događaja uživo:

10.37 - U akciji je uhićeno 12 osoba.

Neslužbeno: Nastavak uhićenja zbog IPTV-a

10.35 - Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o ilegalnoj prodaji prodaji televizijskih paketa.

Podsjetimo, u studenom prošle godine u USKOK-ovoj akciji je uhićeno 11 ljudi na području Hrvatske zbog počinjenja kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

Riječ je o osobama koje su prodavale TV pakete s preko 400 programa za otprilike 15 eura mjesečno.

Nova akcija USKOK-a

10.33 - U tijeku je nova akcija USKOK-a zbog kako neslužbeno doznajemo ilegalne prodaje televizijskih paketa (IPTV).

Uskok je na svojim stranicama objavio priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", stoji u priopćenju.