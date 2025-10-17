KULTNI KANAL /

Gasi se MTV: Evo koji je spot s naših prostora prvi put tamo emitiran

Gotovo je, to je kraj jedne ere. Takvi su komentari na vijest da MTV nakon 44 godine sa zadnjim danom ove godine prestaje s emitiranjem. Možda onima koji odrastaju s youtubeom u džepu nije jasno u čemu je stvar: ali generacijama i generacijama prije toga MTV je bio mjesto gdje su prvi put u životu vidjeli spot od Nirvane ili Michaela Jacksona ili Gunsa. Kultni glazbeni kanal odgojio je generacije, a glazba je odjednom postala vizualno iskustvo. Oda MTV-u u priči Direktovog reportera Petra Panjkote.

17.10.2025.
10:32
RTL Direkt
GlazbaEmitiranjeTv
