Gasi se MTV: Evo koji je spot s naših prostora prvi put tamo emitiran

Gotovo je, to je kraj jedne ere. Takvi su komentari na vijest da MTV nakon 44 godine sa zadnjim danom ove godine prestaje s emitiranjem. Možda onima koji odrastaju s youtubeom u džepu nije jasno u čemu je stvar: ali generacijama i generacijama prije toga MTV je bio mjesto gdje su prvi put u životu vidjeli spot od Nirvane ili Michaela Jacksona ili Gunsa. Kultni glazbeni kanal odgojio je generacije, a glazba je odjednom postala vizualno iskustvo. Oda MTV-u u priči Direktovog reportera Petra Panjkote.