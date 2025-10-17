ŠTO KAŽETE? /

Treba li Hrvatska zakonom propisati isplati božićnice svim zaposlenima? Ako mogu Slovenci...

Foto: Bildagentur-online/joko/alamy/profimedia

17.10.2025.
13:02
Slovenska vlada usvojila je prijedlog zakona o isplati zimskog bonusa svim zaposlenima, odnosno obaveznu isplatu božićnice u iznosu od neoporezivih 639 eura. 

Za one poslodavce koji imaju problema s likvidnošću, mogu odgoditi isplatu do 31. ožujka iduće godine, a tvrtke koje loše posluju samo će ove godine smjeti isplatiti osminu minimalne plaće, odnosno bonus od 160 eura. 

Uvjet za to bio bi da ne isplaćuju dividende i bonuse upravi. 

U našoj rubrici 'Pitamo vas' Treba li Hrvatska zakonom propisati isplati božićnice svim zaposlenima? 

