Treba li Hrvatska zakonom propisati isplati božićnice svim zaposlenima? Ako mogu Slovenci...

Slovenska vlada usvojila je prijedlog zakona o isplati zimskog bonusa svim zaposlenima, odnosno obaveznu isplatu božićnice u iznosu od neoporezivih 639 eura.

Za one poslodavce koji imaju problema s likvidnošću, mogu odgoditi isplatu do 31. ožujka iduće godine, a tvrtke koje loše posluju samo će ove godine smjeti isplatiti osminu minimalne plaće, odnosno bonus od 160 eura.

Uvjet za to bio bi da ne isplaćuju dividende i bonuse upravi.

