Fora je zaslužna za otkriće cigareta vrijednih četiri milijuna eura na Bregani

NAJVEĆE OVE GODINE /

Najveća zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatskoj! Gotovo 14 milijuna komada palo je na Bregani, a zaslužni su Mobilna jedinica Carinske uprave i njihova Služba za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

U četvrtak navečer, carinici su zaustavili šleper hrvatskih registracija, a cigarete je nanjušio pas posebno obučen za detekciju duhana i duhanskih prerađevina! Vozač je kamionom pokušao pobjeći - prijeći na slovensku stranu, ali je u tome spriječen i uhićen!

Cigarete su vrijedne više od 4 milijuna eura. Boris Mišević razgovarao je s pomoćnikom ravnatelja Carinske uprave Tihomirom Žegrecem o najvećoj zapljeni cigareta ove godine. Cigarete su bile skrivene s dva reda folije. Više u videu...