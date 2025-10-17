Fora je zaslužna za otkriće cigareta vrijednih četiri milijuna eura na Bregani

'TOLERIRAMO POGREŠKE' /
Ministarstvo pravosuđa uvodi virtualnu stvarnost za rehabilitaciju osuđenika: 'Kreiramo sigurno okruženje'
Najveća zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatskoj! Gotovo 14 milijuna komada palo je na Bregani, a zaslužni su Mobilna jedinica Carinske uprave i njihova Služba za suzbijanje krijumčarenja i istrage.
U četvrtak navečer, carinici su zaustavili šleper hrvatskih registracija, a cigarete je nanjušio pas posebno obučen za detekciju duhana i duhanskih prerađevina! Vozač je kamionom pokušao pobjeći - prijeći na slovensku stranu, ali je u tome spriječen i uhićen!
Cigarete su vrijedne više od 4 milijuna eura. Boris Mišević razgovarao je s pomoćnikom ravnatelja Carinske uprave Tihomirom Žegrecem o najvećoj zapljeni cigareta ove godine. Cigarete su bile skrivene s dva reda folije. Više u videu...