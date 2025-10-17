Ima 100 godina i još uvijek radi! 'Kad mi se netko ne sviđa, pobrinem se da se ne vrati'

Ima sto godina, posao konobarice radi dugih 80 - Anna Posso smatra se najstarijom baristicom u Italiji, a njezin mali kafić mjesto dugogodišnjeg druženja. U međuvremenu je baka Anna postala i slavna - fotografije s obožavateljima ne naplaćuje, ali tajne dugovječnosti rado otkriva.

Svaki dan, točno u sedam ujutro uključuje aparat za kavu. Anna u kafiću radi više od osam desetljeća. Ima sto godina, ponosna je vlasnica titule najdugovječnije talijanske baristice. "Čim sam završila školu, odmah sam otišla raditi kod ujaka, koji je imao restoran u Genovi. Ondje sam počela raditi s 18 godina i oduvijek sam radila ovaj posao", govori Anna Possi.

Tajna dugovječnosti

Nakon suprugove smrti, Anna je postala i vlasnica kafića. Od tada je prošlo više od 50 godina, i dalje radi svaki dan do 19 sati, vikendima i praznicima. Poslužuje goste, posprema i uređuje bar smješten na obali jezera Maggiore. "Sviđa mi se posao, stalno sam okružena ljudima. Ali i ja sam pomalo neobična osoba: ne sviđaju mi se svi. Ljudi koji mi nisu dragi, ovdje nisu dobrodošli. Kad mi se netko ne sviđa, pobrinem se da se ne vrati", govori Anna.

"Znam mušterije koje su sada bake i djedovi, dolaze sa svojim unucima, pa mi govore: 'Anna, sjećaš li se kada je vani bio plesni podij, kada su bili jukebox i fliper?' To su bila stvarno drukčija vremena, sada postoje samo sjećanja", nastavlja Anna.

Za točno mjesec dana Anna će proslaviti 101. rođendan. Njezina tajna dugovječnosti? Sve kaže, duguje dobrom humoru i poštenom radu.

