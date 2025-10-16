Radi od tridesetih godina prošlog stoljeća i još uvijek dolazi u pune smjene na posao!

Iako je proslavila 101. rođendan, Amerikanka Ann Angeletti i dan danas dolazi na posao. I to ne onako usput, već pune smjene šest dana u tjednu.

Priču o toj fascinantnoj ženi upravo je prenio ABC7, koji je od Angeletti doznao da je počela raditi još kao dijete, otprilike oko 1930. godine, kada je napustila školu kako bi pomagala u obiteljskoj trgovini mješovitom robom u Brooklynu.

Kada se njezin suprug otišao boriti u Drugom svjetskom ratu, zaposlila se u mornaričkom brodogradilištu, a kasnije je postala konobarica. Danas je vlasnica draguljarnice Curiosity Jewelers, koja posluje od 1964. godine.

Draguljarnica je otvorena pet dana u tjednu, do utorka do subote između 10:30 i 17:00, dok šesti dan Angeletti obilazi takozvanu dijamantnu četvrt, odnosno područje u New Yorku gdje se odvija brušenje, poliranje i trgovina dijamantima i drugim draguljima.

"Da se umirovim, umrla bih", kazala je vrijedna Angeletti te pojasnila da su svakodnevne obaveze upravo to što je održava na životu:

"Morate ustati, morate se istuširati, morate jesti, morate se brinuti o sebi. Morate vježbati. Ako vam se ne sviđa ono što radite, onda to promijenite", kazala je kao vrijedan životni savjet.

Pogledajte u nastavku video: Vlada najavila povećanje mirovina, evo što su poručili iz Sindikata umirovljenika