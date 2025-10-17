USKORO IZLAZE IZ BOLNICE /

Pogreška s kemikalijama: Otkriveno stanje djece koja su se otrovala na splitskim bazenima

Zdravstveno stanje dvoje djece, koja su se otrovala na splitskom bazenu je bolje, potvrdili su to iz KBC-a Split.  Djeca u dobi od 8 i 12 godina mirno su provela noć, nisu na terapiji kisikom i uskoro će na kućnu njegu. Incident s parama klora i kemikalija dogodio se jučer na bazenima Poljud, kada je sedam osoba zatražilo liječničku pomoć zbog problema s disanjem. Od njih sedam, petero je djece od osam do 13 godina, te dva 18-godišnjaka. Osoba koja je zadužena za čišćenje bazena pogrešno je pomiješala kemikalije, čije su pare kroz ventilacijski sustav stigle do brojne djece na bazenu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.10.2025.
20:33
RTL Danas
SplitBazeniPoljudKemikalije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx