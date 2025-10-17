Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon reprezentativne pauze, SuperSport HNL vraća se na domaće terene, a subotnji dvoboj između Dinama i Osijeka (18 sati) na Maksimiru bit će posebno zanimljiv – ne samo zbog derbija desetog kola, već i zbog premijere novog travnjaka.

Plavi u susret ulaze s vrha ljestvice i 19 osvojenih bodova, dok je Osijek trenutačno pretposljednji s devet. Trener Mario Kovačević najavio je dvoboj s visokim ambicijama:

'Iskoristili smo pauzu da se osvježimo nakon niza utakmica. Očekujem kvalitetnu i otvorenu utakmicu, jer Osijek sigurno neće doći braniti se. Vidim glad kod svojih igrača – želimo pobjedu,” rekao je Kovačević.

Dinamo ima manjih problema s ozljedama, no trener najavljuje i nekoliko promjena u sastavu:

“Dosad smo koristili 23 igrača u devet kola, a i sada će biti rotacija. Tko bude spremniji i bolji – igrat će,” poručio je trener Dinama.