Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice
Nakon reprezentativne pauze, SuperSport HNL vraća se na domaće terene, a subotnji dvoboj između Dinama i Osijeka (18 sati) na Maksimiru bit će posebno zanimljiv – ne samo zbog derbija desetog kola, već i zbog premijere novog travnjaka.
Plavi u susret ulaze s vrha ljestvice i 19 osvojenih bodova, dok je Osijek trenutačno pretposljednji s devet. Trener Mario Kovačević najavio je dvoboj s visokim ambicijama:
'Iskoristili smo pauzu da se osvježimo nakon niza utakmica. Očekujem kvalitetnu i otvorenu utakmicu, jer Osijek sigurno neće doći braniti se. Vidim glad kod svojih igrača – želimo pobjedu,” rekao je Kovačević.
Dinamo ima manjih problema s ozljedama, no trener najavljuje i nekoliko promjena u sastavu:
“Dosad smo koristili 23 igrača u devet kola, a i sada će biti rotacija. Tko bude spremniji i bolji – igrat će,” poručio je trener Dinama.