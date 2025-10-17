Dinamo prelomio: Varela neće igrati protiv Chelseaja, evo zašto
Varela je originalno trebao biti dio momčadi Dinamovih juniora u utakmici protiv Chelseaja
Dinamov wunderkind Cardoso Varela (16) neće putovati u London s juniorima koje u subotu očekuje u drugom kolu Premier League International Cupa očekuje utakmica protiv Chelseaja, objavile su Sportske novosti.
Donesena je odluka da Varela ostane u zagrebu jer Mateo lisica ima problema s ozljedom i neće moći nastupiti u utakmici protiv Osijeka pa se na mladog Portugalca, očito, računa u toj utakmici seniora.
On je trebao biti jedan od dva igrača seniora koji su priključeni juniorima za utakmicu sa Chelseajem. Drugi je Leon Jakirović i on će otputovati u London.
Varela je ove sezone nastupio četiri puta za seniore Dinama u HNL-u i sveukupno je na terenu proveo samo 88 minuta.
