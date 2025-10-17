Proslavljeni talijan dotaknuo se Modrića: 'U tim godinama igrati tako, mogu samo šampioni’

Uoči gostovanja Fiorentine na San Siru trener Viola Stefano Pioli koji je Milanu donio prvu titulu nakon 11 godina suše prokomentirao je o svom boravku u Milanu, emocijama vezanim uz klub, ali i kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću.

Kakvi su osjećaji povodom povratka na San Siro?

'Volio bih kada bih se vraćao na San Siro u nekom drugom trenutku, ali sada ne razmišljam o emocijama koje će neizbježno biti prisutne. Fokusiran sam na naš trenutak, iako sam tamo (u Milanu) doživio predivne emocije.'

Kakvu utakmicu očekujete?

'Najbolju moguću. Oni koji su ovdje ostali, radili su jako dobro, ali i oni koji su se vratili iz reprezentacije također su bili dobri. Vidim da Milanu nedostaje nekoliko igrača, ali i dalje su kompletna momčad: morat ćemo biti dobri u vođenju igre, čak i kad nemamo loptu. Rezultati nam ne govore mnogo više, ali ja kažem da momčad napreduje. Mjeseci koje smo proveli zajedno dobro su nam došli.'

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O usporedbi s Allegrijem.

'Max je sjajan trener i radi odličan posao. Imaju jake igrače, kompletni su. Imaju brze i jednostavne igrače. Brojke govore mnogo, a oni su primili više golova nego što brojke pokazuju. Pripremili smo utakmicu uzimajući u obzir situacije koje ih mogu dovesti u poteškoće.'

Kako ograničiti Modrića?

'Sreo sam ga prije dvije godine na odmoru. Vidjeti ga kako igra u tim godinama s takvom konzistentnošću pokazuje koliki je on šampion. Pokušat ćemo ga ograničiti.'

Trenutno se Modrićev Milan nalazi na trećem mjestu s dva boda manje od prvoplasiranih Napolija i Rome, a Modrić je neizostavan član prve postave.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska večeras igra možda i najvažniju utakmicu: Dalić nema izbora, evo kakvu momčad šalje na teren