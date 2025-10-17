Milan se sada nalazi u još većim problemima, što očekuje našeg Luku?
Popis ozlijeđenih nogometaša Milana se povećao
Milan, koji je već ostao bez francuskog reprezentativca Adriena Rabiota, bit će bez krilnog igrača Christiana Pulisica najmanje deset dana, objavio je u petak talijanski klub.
"Magnetna rezonanca obavljena ovog petka pokazala je da je Christian Pulisic zadobio lakšu ozljedu desnog bicepsa femorisa", navodi se u priopćenju Milana. "Podvrgnut će se daljnjem pregledu u roku od deset dana", dodao je Milan, koji je trenutno treći u talijanskom prvenstvu.
Američki reprezentativac će tako propustiti barem sljedeće dvije utakmice svog kluba - protiv Fiorentine u nedjelju i protiv Pise sljedeći vikend.
Pulisic se, baš kao i Rabiot, ozlijedio tijekom reprezentativnog perioda dok je bio s reprezentacijom Sjedinjenih Država.
Od početka talijanskog prvenstva za Milan je zabio četiri gola i upisao dvije asistencije u šest utakmica Serie A.
Rabiot, koji ima ozljedu lista, službeno je izvan terena najmanje "deset dana", ali talijanski tisak predviđa mjesec dana izbivanja.
