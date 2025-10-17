Hrvatska pala dva mjesta na ljestvici najboljih reprezentacija svijeta

Hrvatska nogometna reprezentacija zauzima 11. mjesto na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici koja je objavljena u petak.

To je u odnosu na prošlu ljestvicu pad od dva mjesta.

Nakon mjeseca u kojem su se igrale kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. na pet kontinenata i niz prijateljskih utakmica, prvo mjesto na FIFA-inoj ljestvici kao i prošli mjesec zauzima Španjolska. Na drugo se s trećeg mjesta popela Argentina, a Francuska se spustila s druge na treću poziciju. Četvrta je Engleska, peti je Portugal, Nizozemska je napredovala jedno mjesto i sada je šesta reprezentacija svijeta, dok je Brazil pao sa šestog na sedmo mjesto. Osma je Belgija, na deveto mjesto se s desetog popela Italija. Njemačka koja je napredovala dva mjesta zatvara prvih 10.

Od hrvatskih suparnika iz kvalifikacijske skupine L, Češka je i dalje najbolje rangirana ali je u odnosu na zadnje izdanje ljestvice pala pet mjesta i sada je 44. reprezentacija svijeta. Crna Gora je pala jedno mjesto i zauzima 81. poziciju. Najveći skok su napravili Farski Otoci koji su svladali Češku u kvalifikacijama. Napredovali su devet mjesta i sada su na 127. poziciji na ljestvici, dok je Gibraltar ostao na 200. mjestu.

Sljedeće izdanje FIFA-ine ljestvici bit će objavljeno 21. studenog.

