Bivši igrač Dinama i Atletico Madrida sada gradi novi početak u hrvatskom niželigašu!

Bivši igrač Dinama i Atletico Madrida sada gradi novi početak u hrvatskom niželigašu!
Foto: Chaloupka Miroslav/Čtk/profimedia

Igrao je u Španjolskoj, Sloveniji i Češkoj, a sada se vratio u Zagreb.

17.10.2025.
18:25
Bivši mladi hrvatski nogometni reprezentativac koji se 2023. godine umirovio od nogometa, Marko Alvir, se vratio i potpisao je za NK Polet iz Svete Klare koji se trenutačno nalazi na osmom mjestu 4. Nogometne lige Središta Zagreb skupine A, petom rangu natjecanja. 

U istom se natjecanju natječe i nekadašnji prvoligaš Zagreb, a danas tridesetjednogodišnji Alvir će pokušati pomoći novom klubu u borbi za promociju. Alvir je dijete Dinama koji je 2013. godine zamijenio Zagreb Madridom gdje je potpisao za Atletico. Ondje je igrao za treću momčad španjolskog velikana, nakon čega je nastupao za Maribor, Viktoriju iz Plzena i još nekoliko klubova.

Za mlađe uzraste hrvatske skupio je ukupno 18 nastupa, a sada će pokušati pomoći novom klubu da uđe u četvrti rang - Treću NL - Centar.

