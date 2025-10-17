OZLJEDA /

Bivši kapetan Dinama ozlijedio se u Turskoj: Trener potvrdio loše vijesti

Bivši kapetan Dinama ozlijedio se u Turskoj: Trener potvrdio loše vijesti
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Petković, koji je sjajno krenuo u Turskoj, je već dospio i do statusa kapetana u novom klubu

17.10.2025.
19:08
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bruno Petković, bivši kapetan Dinama koji je ovog ljeta napustio Maksimir nakon sedam godina i preselio u turski Kocaelispor, ozlijedio se na treningu te će neko vrijeme izbivati s terena.

Povremeni hrvatski reprezentativac, koji je prema pisanju stranih medija imao i ponude iz španjolske La Lige, odlično je otvorio sezonu. S četiri pogotka trenutno je četvrti strijelac turske Süper Lige i najbolji strijelac svog kluba, koji se trenutačno nalazi na 15. mjestu prvenstvene ljestvice.

 POGLEDAJTE VIDEO: Petković o odlasku iz Dinama i životu nakon Maksimira

„Imamo nekoliko igrača koji nam nedostaju. Petković neće biti u sastavu jer se ozlijedio na treningu. Igrači koji će zaigrati dat će sve od sebe i vjerujem da ćemo osvojiti tri boda koja svi priželjkujemo,“ izjavio je trener Selçuk İnan, prenosi Kocaeli Gazete Baris.

Petković se nada brzom povratku, osobito jer je izbornik Zlatko Dalić nedavno poručio kako na njega ozbiljno računa – pod uvjetom da bude zdrav i u pravoj formi.

 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

  

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

Bruno PetkovićTurskaZlatko DalićHrvatska Nogometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OZLJEDA /
Bivši kapetan Dinama ozlijedio se u Turskoj: Trener potvrdio loše vijesti