Bivši kapetan Dinama ozlijedio se u Turskoj: Trener potvrdio loše vijesti

Bruno Petković, bivši kapetan Dinama koji je ovog ljeta napustio Maksimir nakon sedam godina i preselio u turski Kocaelispor, ozlijedio se na treningu te će neko vrijeme izbivati s terena.

Povremeni hrvatski reprezentativac, koji je prema pisanju stranih medija imao i ponude iz španjolske La Lige, odlično je otvorio sezonu. S četiri pogotka trenutno je četvrti strijelac turske Süper Lige i najbolji strijelac svog kluba, koji se trenutačno nalazi na 15. mjestu prvenstvene ljestvice.

„Imamo nekoliko igrača koji nam nedostaju. Petković neće biti u sastavu jer se ozlijedio na treningu. Igrači koji će zaigrati dat će sve od sebe i vjerujem da ćemo osvojiti tri boda koja svi priželjkujemo,“ izjavio je trener Selçuk İnan, prenosi Kocaeli Gazete Baris.

Petković se nada brzom povratku, osobito jer je izbornik Zlatko Dalić nedavno poručio kako na njega ozbiljno računa – pod uvjetom da bude zdrav i u pravoj formi.

