Neobično otvaranje Zimskih igara izazvalo oduševljenje u Italiji!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

po prvi put /

Zimske olimpijske igre donijet će povijesni trenutak za Italiju — svečano otvaranje bit će podijeljeno između legendarnog San Sira u Milanu i Cortine d’Ampezzo. Bit će to prvi put da se ceremonija otvaranja OI održava u dva različita grada.

Program će spojiti povijest, umjetnost i suvremeni duh Italije, a glavna inspiracija dolazi iz naslijeđa Leonarda da Vincija te prepoznatljivog stila Giorgia Armanija, koji će biti i jedan od kreativnih direktora svečanosti.

Ceremonija će uključivati glazbeni koncert inspiriran grčkim korijenima Olimpijskih igara, uz snažan naglasak na jedinstvo i nasljeđe. Organizatori poručuju da će ovo biti jedno od najspektakularnijih i najemotivnijih otvaranja u povijesti zimskih igara, simbolično povezujući povijest i budućnost Italije.