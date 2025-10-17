Braća Glasnović i Giovanni Cernogoraz postali svjetski prvaci

Hrvatska reprezentacija u trapu, koju čine braća Anton i Josip Glasnović te Giovanni Cernogoraz osvojila je u petak momčadsku zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u gađanju letećih meta koje se održava u Ateni.

Glasnovići su kao prvi i drugi u kvalifikacijama izborili nastup i u pojedinačnom finalu, Anton s maksimalnih 125 pogodaka, a Josip uz samo jedan promašaj , dok je Giovanni Cernogoraz osvojio 18. mjesto sa 119 pogođenih meta.

Anton Glasnović se upisao na listu svjetskih surekordera sa 125 pogodaka u kvalifikacijama, kao 17. strijelac u povijesti koji je to uspio napraviti i drugi Hrvat. Naime, 2019. na Svjetskom kupu u Al Ainu to je napravio i njegov brat Josip.

Sa zbrojem od 368 pogodaka Hrvatska je došla do zlatnog momčadskog odličja. Srebrnu medalju je osvojila američka reprezentacija (William Hinton, Derrick Mein, Walton Eller) sa 361 pogotkom, a toliko su ih imali i češki reprezentativci (Jiri Liptak, Jan Palacky, David Kostelecky) koji su osvojili brončano odličje, zbog lošijeg dodatnog kriterija.

Pojedinačno finale je na rasporedu od 15.30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Osim braće Glasnović, u borbi za odličja će biti Amerikanac William Hinton, Španjolac Andres Garcia, Francuz Antonin Desert i Indijac Zoravar Singh Sandhu.

