Završena zadarska ekspedicija: Hrvatska reprezentacija zaustavljena u četvrtfinalu!

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Zadru, u četvrtfinalnom dvoboju bolja je bila Njemačka sa 3-1.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević najavio utakmicu Dinama i Osijeka

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska je povela zahvaljujući Tomislavu Pucaru koji je svladao Patricka Franzisku sa 3-0 (13-11, 11-8, 12-10), ali sljedeća tri dvoboja pripala su nemačkim predstavnicima. Benedikt Duda je sa 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) nadigrao Andreja Gaćinu, potom je Qiu Dang sa 3-1 (11-9, 9-11, 11-5, 11-8) svladao Filipa Zeljka da bi u zadnjem dvoboju Duda bio bolji od Pucara sa 3-1 (11-4, 11-9, 7-11, 11-8).

Njemačka će u polufinalu igrati protiv Francuske koja je ranije u četvrtfinalu svladala Belgiju sa 3-0.

Polufinale je izborila i Slovenija 3-1 uspjehom protiv Portugala, a njezin sljedeći suparnik bit će bolji iz ogleda branitelja naslova Švedske i Rumunjske.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja