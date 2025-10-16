Dvostruka svjetska prvakinja najavila sezonu pa šokirala: 'Ovo je posljednje od mene'

Legendarna slovenska skijašica, Ilka Štuhec, najavila je da ulazi u svoju posljednju sezonu u karijeri, prenosi 24ur.

Dvostruka svjetska prvakinja u spustu (2017., 2019.) spremna je za olimpijsku sezonu, a slabiji rezultati prošlih sezona dale su naslutiti da je kraj blizu.

„Ako se ne predomislim, ovo je posljednja sezona“, rekla je Štuhec koja zasad ne planira posebnu oproštajnu utrku. Veliki dio priprema na snijegu odradila je u Ushuaiji u Argentini. „Pripremni period bio je naporan, što je u konačnici i primjereno. Nije bilo zdravstvenih problema, tako da smo uspjeli napraviti sve što smo naumili. Mislim da smo se dobro slagali i istovremeno odlično proveli. Imali smo jako dobre uvjete za trening“, rekla je Štuhec, koja je zadovoljna tijekom priprema u Južnoj Americi.

„Olimpijske igre su vrlo veliki događaj, koji je ujedno i vremenski vrlo blizu. Dvoje Olimpijske igre na kojima sam do sada sudjelovala bile su geografski puno dalje. Još moramo stići tamo. Kalendar natjecanja je poznat. Možda još uvijek imamo putovanje u Ameriku, ali to ovisi o vremenskim uvjetima.“

Štuhec kaže da je već svjesna činjenice da više nije najmlađa na treningu. „Ponekad ima nekih problema, ali se sa svime nosim normalno. Kondicijski trening mora biti malo postupniji i ništa nas ne bi trebalo iznenaditi“, zaključila je Štuhec, koja je u karijeri zabilježila 12 pobjeda u Svjetskom kupu, a 22 puta je stajala na postolju.

