Hrvatska Snježna kraljica spremna je za novu sezonu: 'Prva utrka je posebna zbog jednoga'

Nova skijaška sezona udaljena je samo desetak dana. 25 listopada veleslalomom u Söldenu otvara se nova sezona FIS Svjetskog skijaškog kupa. Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić branit će Mali globus u slalomu.

Iza Zizi su ljetne pripreme o kojima je pričala u intervjuu za FIS. "Odlično sam, imala sam odlično ljeto", počela je Zrinka razgovor u najavi nove sezone.

"Odradila samo dobre pripreme na skijama i bez njih. Bila sam u Ushuaiji dugo vremena i popravila neke aspekte fizičke spreme i neke tehničke stvari na skijama. Sada samo to treba prenijeti na skije raditi na drugim detaljima, ali spremna sam", kazala je Zrinka pa se dotakla i utrke u Söldenu koja tradicionalno otvara sezonu.

'Napetije je nego na ostalim utrkama'

"Puno je posebnih stvari oko Söldena. To je prva utrka sezone, vrlo je zahtjevna utrka, vrlo je duga staza, tehnički vrlo zahtjevna, na vrlo visokoj nadmorskoj visini. Odličan je poziv na buđenje na početku sezone. Jako je puno napetosti, više nego na ostalim utrkama. Vjerojatno jer svi dođu svježi i uzbuđeni za novu sezonu nakon duge ljetne pauze. Također je jako lijep krajolik, u sred smo Alpi i sve se vidi na startu. Pogled s starta Söldena je nevjerojatan", rekla je Zrinka.

Iza Zrinke Ljutić je sezona u kojoj ne samo da se približila vrhu, već se na njega i popela. Postala je najbolja slalomašica svijeta, a napredovala je i u veleslalomu gdje se probila u prvu jakosnu skupinu startnih brojeva 1-7. Ove sezone očekujemo daljnji napredak.

