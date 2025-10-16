Jedan od najboljih veleslalomaša današnjice najavio kraj: 'Plamen je nestao'

Bivši svjetski prvak u veleslalomu, Francuz Mathieu Faivre (33) objavio je prekid skijaške karijere.

Nakon nekoliko zima punih problema, Faivre je odlučio zatvoriti poglavlje svoje profesionalne skijaške karijere.

"Odluka nije bila laka, jer sam cijeli život bio posvećen ovom sportu i ostvarenju dječijih snova. Nikada nisam mogao zamisliti da će me skijanje odvesti tako daleko," kazao je u video poruci na svom Instagram računu.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

U petnaest sezona Svjetskog kupa ostvario je deset plasmana na postolju pri čemu i dvije pobjede, u veleslalomu u Val d'Isereu 2016. i u Banskom 2021.

POGLEDAJTE VIDEO: Našičani najavili velike stvari! Prvi je pao beogradski Partizan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najveći uspjeh ostvario je na Svjetskom prvenstvu u Cortini d'Ampezzo 2021. osvojivši dva zlata u veleslalomu i paralelnom slalomu. Ima i svjetski naslov 2017. u natjecanju mješovitih ekipa.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. bio je "brončani" u veleslalomu.

"Skijanje je u meni zapalilo plamen koji me vodio kroz sve ove godine. Čini se da je taj plamen izgorio nakon olimpijskog veleslaloma u Pekingu 2022. Pomalo kao da je sve nestalo," dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Rezultat ne ocrtava pravo stanje na terenu: Hrvatska je imala dosta problema protiv Finske