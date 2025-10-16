Sisak ispustio sigurno vodstvo: Prvi domaći poraz stigao u produžetku!

Hokejaši Siska poraženi su u četvrtak na domaćem ledu od aktualnog prvaka Alpske lige EKZ - Die Zeller Eisbaren u produžetku rezultatom 3-4 (1-0, 2-2, 01, 0-1).

Sisak je ispustio vodstvo od 3-0 i u produžetku upisao prvi domaći poraz u Ledenoj dvorani Zibel.

Vitezovi su bili bolji cijelu prvu trećinu i 19 minuta druge. U tom su razdoblju utakmice imali tri gola prednosti koje su postigli Karlo Marinković, Bohdan Panasenko i Sang Kim i omjer udaraca 28-7.

Nažalost po domaće, u posljednjoj minuti druge trećine Sišćanima popušta koncentracija i s dva brza gola, od kojih je drugi postignut tri sekunde prije kraja perioda, gosti iz Austrije smanjuju na 3-2 i vraćaju se u utakmicu.

Osokoljeni time, u trećoj trećini nastavljaju opsadu vrata Vilima Rosandića uputivši prema njemu pravu kanonadu udaraca od kojih jedan odsjeda u mreži.

Uslijedio je produžetak u kojem obje ekipe imaju ozbiljne prilike za postizanje pogotka i uzimanje drugog boda, ali to na kraju uspjeva gostima kada Coffman zabija u posljednoj minuti produžetka.

S osvojenim bodom Sisak je i dalje prvi na ljestvici, a iduću utakmicu odigrat će u subotu protiv talijanskog Asiaga.

