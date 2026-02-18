Zamaskirani, do zuba naoružani i stopljeni s prirodom: Ovako izgledaju hrvatski kadeti u akciji

Kadeti vojno-studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman", tijekom veljače 2026. prolazili su obuku na zimskim kampovima. Za kadete prve, druge i treće godine obuka se odvijala se na vojnom poligonu "Gakovo" i u vojarni "Josip Jović" u Udbini, a za kadete četvrte godine na skijalištu Platak.

Tijekom obuke kadeti su pripremani za nadolazeće časničke dužnosti, a ovisno o studijskoj godini, na kampovima su se upoznavali s temeljnim vojničkim dužnostima, zapovijedanjem desetine, odnosno voda u zimskim vremenskim uvjetima.

Zimski kampovi 1 i 3 na vojnom vježbalištu 'Gakovo'

Na vojnom vježbalištu "Gakovo“ održani su zimski kampovi 1 i 3. Zimski kamp 1 prolazio je 31 kadet 23. naraštaja od čega 20 kadeta smjera Vojno vođenje i upravljanje, šest kadeta smjera Vojno inženjerstvo i pet kadeta smjera Vojno pomorstvo.

Temeljnim vojničkim vještinama, odnosno rukovanju naoružanjem, osobnoj zaštiti, pronalasku zaklona, pripremi za borbu, reakciji na paljbu odnosno kompetencijama koje jedan vojnik kao pojedinac treba imati u borbi, kadete su učili su učili iskusni instruktori i sedam starijih kadeta, koji su bili suradnici u obuci. Zapovjednica Zimskog kampa 1 natporučnica Mihaela Živković rekla je da se obuka provodi kroz četiri radne točke.

"Na prvoj radnoj točki kadeti rade taktiku pješaštva, što uključuje reakcije na paljbu i pripremu za borbu. Na drugoj točki uče se pružanju prve pomoći i reakciji na NBKO ugrozu. Na trećoj točki instruktor ih poučava rukovanju osobnim naoružanjem VHS, D2, D1 i HS, a na četvrtoj uče izraditi zaklon te kako postaviti i ukopati minsko-eksplozivne naprave", objasnila je natporučnica Živković.

Prije doručka - tjelovježba

Svaki dan započinjao je jutarnjom tjelovježbom, a potom je slijedio doručak, obuka po radnim točkama, ručak, odmor i podnevni dio obuke te čišćenje naoružanja. Kadet Gabrijel Sever koji pohađa studij Vojnog vođenja i upravljanja rekao je da mu je praktični dio ipak zanimljiviji od akademskog.

"Na kampu je odlično, radi se puno i kvalitetno. Akademski dio dobro nas je pripremio za ovaj praktični dio, ali ipak, što se tiče vojnog dijela, najviše se uči ovdje. Najzanimljivije mi je, a što je ujedno i najzahtjevnije, taktika pješaštva u kojoj se rade kretanja, reakcije na paljbu i zračne napade", rekao je kadet Sever.

Na Zimskom kampu 3 na Gakovu obuku je prolazio 41 kadet 21. naraštaja, od čega 22 sa studija Vojnog vođenja i upravljanja, devet sa smjera Vojnog inženjerstva i 10 sa studija Vojnog pomorstva.

Naglasak na vođenju postrojbi

Zapovjednik Zimskog kampa 3 natporučnik Matej Kešina rekao je da je na ovom kampu naglasak obuke na procesu vođenja postrojbi jer se kadeti osposobljavaju za zapovijedanje vodom.

"Stavljamo kadete u uloge zapovjednika vodova, jer je to ono što će oni postati. Cilj nam je vidjeti kako će budući zapovjednici voditi vod, kako će odrediti formacije, tehnike i kretanja ovisno o taktičkoj situaciji, prijeći opasno područje, zauzeti područje prikupljanja i reagirati na izravnu i neizravnu vatru", objasnio je natporučnik Kešina.

Kadet desetnik Zdenko Pendeš sa studija Vojnog vođenja i upravljanja rekao je da je iskustvo s prethodnih kampova potrebno i itekako je koristilo za ovu razinu zapovijedanja.

"Nakon prve godine na kojoj smo učili temeljne vojničke vještine i druge godine, kad smo učili vođenje desetine, došli smo do trenutka kad trebamo znati iskoristiti sve što smo dosad učili. Svi daju sve od sebe i trude se svladati zapovijedanje vodom. Dosta je novih stvari, bitna je kohezija među desetinama i među zapovjednicima, odnosno komunikacija, kako bi sve bilo kako treba“, rekao je kadet Pendeš.

Zimski kamp 2 u vojarni 'Josip Jović' u Udbini

U isto vrijeme, njihovi kolege u vojarni "Josip Jović“ u Udbini prolazili su obuku na Zimskom kampu 2. Četrdeset četiri kadeta 22. naraštaja sa studija Vojnog vođenja i upravljanja i Vojnog inženjerstva te sedam kadeta 6. naraštaja sa studija Vojnog pomorstva prolazili su obuku za zapovjednike desetina kroz četiri programska područja: vođenje i zapovijedanje, taktika, topografija i pješačko naoružanje. Zapovjednik kampa satnik Igor Turk istaknuo je da su kadeti i instruktori zadovoljni provedbom obuke.

"Svakodnevno provodimo raščlambe nakon djelovanja. Povratne informacije su jako dobre. Kadeti su motivirani i željni rada. Grešaka ima i bit će ih, ali uvijek nastojimo da ih bude što manje. Zasad su i kadeti i instruktori zadovoljni i sve ide po planu“, zaključio je satnik Turk. Skupnica Lana Obučina zadovoljna je kampom, a kako je iz Like kaže da je navikla na teren.

"Vrijeme je malo izazovno, teren je dosta natopljen. Najveći je problem kiša, ali došla sam na svoj teren jer sam iz Like. No, iako su vremenski uvjeti zahtjevni, upravo smo zato i ovdje, da se naučimo na realne zimske uvjete", zaključuje skupnica Obučina.

Zimski kamp 4 na skijalištu Platak

Kadeti 20. naraštaja u sklopu Zimskog kampa 4 prolazili su temeljni tečaj alpskog skijanja na skijalištu Platak. Na kampu su bili kineziolozi HVU-a, instruktori ZSS-a i Kadetske bojne. Prvog dana skijanja kadeti su bili podijeljeni u skupine prema njihovim vještinama skijanja, a zadnjeg dana tečaja instruktori su ih ocijenili.