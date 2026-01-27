Zabrinuti roditelji zasuli MORH pitanjima o svojim sinovima: MORH objavio 'Vodič za mame'

Sredinom siječnja počeli su pregledi ročnika koji su pozvani na obvezno služenje vojnog roka. Među njima je mnogo mladića 2007. godišta - znači 19-godišnjaka. Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede, prema indikaciji.

Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače, dok se početak obuke očekuje početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.

MORH redovno na društvenim mrežama upoznaje javnost s cijelim procesom pa su tako prvo objavili video na TikToku u kojem su pojasnili kako će izgledati prvi dan služenja vojnog roka.

Zovu zabrinute mame

Sve započinje uvođenjem u evidenciju, nakon čeka slijedi zaduživanje vojne opreme i odore. Kako su i ranije objavili, šišanja na nulericu kao prije neće biti. Ipak, ročnici će morati paziti da im je frizura uredna, kao i brada i brkovi.

Nakon što zaduže opremu, slijede uvodni brifinzi gdje će ročnici učiti o osnovnim pravilima ponašanja, poštivanju pravila te će im biti objašnjeno što se od njih očekuje.

Sada su iz MORH-a objavili novi video jer, kako kažu, najmanje upita im dolazi od budućih ročnika, a najviše od zabrinutih roditelja.

"U pravilu mi vrlo malo zaprimamo e-mailova od mladića koji jesu budući potencijal Hrvatske vojske i djevojaka koje će se, naravno, dragovoljno priključiti. Uglavnom su to zabrinuti roditelji, najviše mame. No, ja mislim da nećemo imati problema, dakle, mi se nećemo baviti mamama, mi ćemo se baviti mladićima i djevojkama koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju", ispričao je djelatnik MORH-a za video objavljen na društvenim mrežama.

