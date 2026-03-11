Zlatna korica i meka sredina: Ovaj trik učinit će da pečeni krumpiri budu savršeno hrskavi

Nema sumnje, pečeni krumpiri kruna su svakog nedjeljnog ručka, a njihova savršena priprema apsolutno je ključna. Ako ste u potrazi za onim idealno hrskavim krumpirima, sa zlatnom koricom koja puca pod zubima i mekom, pahuljastom sredinom koja se topi u ustima, onda ste na pravom mjestu.

Ovaj jednostavan recept, koji potpisuje slavna britanska kuharica Mary Berry, donosi krumpire hrskavije i ukusnije no ikad, a sve zahvaljujući jednom iznenađujućem sastojku. Trik koji obične krumpire pretvara u savršenstvo? Skromno posipanje pšenične krupice, odnosno griza, nakon što su krumpiri kratko prokuhani.

Ključni sastojak za nevjerojatnu hrskavost

Iako možda zvuči neobično, ovaj tajni sastojak čini površinu krumpira grubljom, što omogućuje da se svaki put ispeku do hrskavog sjaja. Dodatna tekstura stvara veću površinu, što dovodi do dublje karamelizacije i fenomenalne hrskavosti tijekom pečenja u pećnici.

Ako pri ruci nemate griza, posao će odraditi i obično glatko brašno. I dalje ćete dobiti fantastične pečene krumpire s mekanom, jastučastom unutrašnjosti, iako neće postići istu razinu hrskavosti. Osim što pruža hrskavost, griz doprinosi i nježnom, orašastom okusu koji se prekrasno nadopunjuje s bogatim okusom krumpira, piše Mirror.

Recept za savršeno hrskave pečene krumpire

Prema originalnom receptu poznate kuharice, za pečenje se umjesto ulja koriti guščja mast. Iako se ranije rijetko koristila, guščja mast podiže krumpire na potpuno novu razinu. Posjeduje prekrasno bogat okus koji veličanstveno poboljšava pečene krumpire. Također se može pohvaliti visokom točkom dimljenja, što joj omogućuje da podnese znatno više temperature od većine standardnih ulja, a upravo to rezultira hrskavijim krumpirom.

Sastojci:

Krumpir za pečenje, oguljen i narezan na četvrtine

Četiri žlice guščje masti ili neke druge masnoće koju preferirate

30 g griza

Sol, po ukusu

Priprema:

1. Pećnicu je potrebno zagrijati na 200 stupnjeva Celzijevih s uključenim ventilatorom.

2. Oguljeni i narezani krumpiri stave se u lonac napunjen hladnom, posoljenom vodom. Voda se dovede do vrenja i ostavi da ključa otprilike deset minuta, sve dok rubovi krumpira ne počnu lagano omekšavati.

3. Nakon kuhanja, krumpiri se ocijede u cjedilu i ostave dok se potpuno ne osuše. Zatim se vrate u suhi lonac i dobro protresu kako bi im se rubovi dodatno "oštetili". Preko njih se posipa griz i sol, a zatim se sve ponovno protrese dok krumpiri ne budu ravnomjerno obloženi.

4. Veliki, plitki lim za pečenje zagrijava se u pećnici dok ne postane vruć. Na njega se zatim dodaje mast ili ulje i ostavi se grijati oko osam minuta, sve dok se ne počne dimiti. U vruću masnoću pažljivo se dodaju krumpiri, pazeći da se uvaljaju u masnoću sa svih strana. Lim se vraća u pećnicu i krumpiri se peku otprilike 50 minuta, dok ne postanu zlatnosmeđi i hrskavi, uz obavezno okretanje na pola vremena pečenja.

5. Za kraj, netom prije posluživanja, pečene krumpire pospite s prstohvatom krupne morske soli. To će izvući posljednji trag vlage i dati im dodatnu dozu neodoljive hrskavosti.

