Objavljeno kako izgleda prvi dan vojnog roka, ovo morate pogledati: 'Nema idealnih dana'

Nakon najava o povratku temeljne vojne obuke, u javnosti su se otvorila mnoga pitanja. Kako bi razbili mitove i pripremili buduće ročnike, Hrvatska vojska je na svom TikTok profilu objavio video u kojem objašnjavaju kako će izgledati prvi dan služenja vojnog roka.

Sve započinje uvođenjem u evidenciju, nakon čeka slijedi zaduživanje vojne opreme i odore. Kako su i ranije objavili, šišanja na nulericu kao prije neće biti. Ipak, ročnici će morati paziti da im je frizura uredna, kao i brada i brkovi.

Nakon što zaduže opremu, slijede uvodni brifinzi gdje će ročnici učiti o osnovnim pravilima ponašanja, poštivanju pravila te će im biti objašnjeno što se od njih očekuje.

Ipak, ono što mnoge najviše brine je fizička sprema. Hrvatska vojska jasna je po tom pitanju - nema propuštanja tjelovježbe.

"Bilo kiša, bilo sunce, bio snijeg".

@hrvatska_vojska_hv Kako izgleda prvi dan na #TVO 🇭🇷💪? Nova rutina ⏰, nova pravila i nova ekipa, i malo nervoze 😬, malo uzbuđenja i puno pitanja 🤔. Krećemo korak po korak: slušamo, učimo i navikavamo se 🪖. Vidimo se 🫡. • • #TVO #vojnaobuka #temeljnovojnoosposobljavanje #MORH #prvidanTVO ♬ original sound - Hrvatska vojska

Međutim, uputili su i riječi ohrabrenja za one koji nisu u najboljoj formi. Program je, kažu, kreiran i za one koji nisu u najboljoj kondiciji i koji nemaju naviku svakodnevne tjelovježbe.

"Svaka obuka, pa tako i ova obuka, sastoji se narastanja. Naš je cilj, da na kraju ove obuke, ipak dođete u određenu fizičku kondiciju".

Na samom kraju videa poručuju: "Vidimo se uskoro na temeljnom vojnom osposobljavanju! Buđenje je ujutro u šest".

Započeli zdravstveni pregledi

Podsjetimo, prošlog su četvrtka započeli pregledi ročnika koji su pozvani na obvezno služenje vojnog roka.

Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede, prema indikaciji.

Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače, dok se početak obuke očekuje početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.

