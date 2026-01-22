FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROGRAM ZA SVE /

Objavljeno kako izgleda prvi dan vojnog roka, ovo morate pogledati: 'Nema idealnih dana'

Objavljeno kako izgleda prvi dan vojnog roka, ovo morate pogledati: 'Nema idealnih dana'
×
Foto: Screenshot/tiktok Morh

Kako bi razbili mitove i pripremili buduće ročnike, Hrvatska vojska je na svom TikTok profilu objavila video u kojem objašnjavaju kako će izgledati prvi dan služenja vojnog roka

22.1.2026.
10:31
Tesa Katalinić
Screenshot/tiktok Morh
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon najava o povratku temeljne vojne obuke, u javnosti su se otvorila mnoga pitanja. Kako bi razbili mitove i pripremili buduće ročnike, Hrvatska vojska je na svom TikTok profilu objavio video u kojem objašnjavaju kako će izgledati prvi dan služenja vojnog roka. 

Sve započinje uvođenjem u evidenciju, nakon čeka slijedi zaduživanje vojne opreme i odore. Kako su i ranije objavili, šišanja na nulericu kao prije neće biti. Ipak, ročnici će morati paziti da im je frizura uredna, kao i brada i brkovi.

Nakon što zaduže opremu, slijede uvodni brifinzi gdje će ročnici učiti o osnovnim pravilima ponašanja, poštivanju pravila te će im biti objašnjeno što se od njih očekuje.

Ipak, ono što mnoge najviše brine je fizička sprema. Hrvatska vojska jasna je po tom pitanju - nema propuštanja tjelovježbe. 

"Bilo kiša, bilo sunce, bio snijeg".

@hrvatska_vojska_hv

Kako izgleda prvi dan na #TVO 🇭🇷💪? Nova rutina ⏰, nova pravila i nova ekipa, i malo nervoze 😬, malo uzbuđenja i puno pitanja 🤔. Krećemo korak po korak: slušamo, učimo i navikavamo se 🪖. Vidimo se 🫡. • • #TVO #vojnaobuka #temeljnovojnoosposobljavanje #MORH #prvidanTVO

♬ original sound - Hrvatska vojska

Međutim, uputili su i riječi ohrabrenja za one koji nisu u najboljoj formi. Program je, kažu, kreiran i za one koji nisu u najboljoj kondiciji i koji nemaju naviku svakodnevne tjelovježbe

"Svaka obuka, pa tako i ova obuka, sastoji se narastanja. Naš je cilj, da na kraju ove obuke, ipak dođete u određenu fizičku kondiciju".

Na samom kraju videa poručuju: "Vidimo se uskoro na temeljnom vojnom osposobljavanju! Buđenje je ujutro u šest". 

Započeli zdravstveni pregledi

Podsjetimo, prošlog su četvrtka započeli pregledi ročnika koji su pozvani na obvezno služenje vojnog roka

Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede, prema indikaciji.

Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače, dok se početak obuke očekuje početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.

POGLEDAJTE VIDEO:  Stručnjaci o generaciji Z koja izbjegava služenje vojnog roka: 'Današnji klinci nisu glupi'

    
MorhTemeljno Vojno OsposobljavanjeVojni RokRocniciHrvatska Vojska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROGRAM ZA SVE /
Objavljeno kako izgleda prvi dan vojnog roka, ovo morate pogledati: 'Nema idealnih dana'