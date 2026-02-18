Nova epizoda 'Divljih pčela' ostavit će gledatelje bez daha! Vjenčanje, trudnoća i zaruke

Zora i Kata razgovaraju o budućnosti i Zorinom planiranom odlasku u Drniš. Teodora skuplja svoje stvari i želi otići iz Vrila nakon gubitka djeteta, no Jakov je sprječava i govori joj: 'Ti si moja žena'.

Foto: RTL

U zagrljaju pokušavaju preboljeti tešku situaciju. Nikola je iskren s Antom i zauzima se za Cvitu, no on ga brzo natjera na šutnju.

Foto: RTL

Jakov otkriva Kati da su Teodora i on izgubili dijete te da je Ivica dobio oranice od Ante. Luca brine o djeci i provodi puno vremena kod Šušnjare. Zora i Nikola se slučajno sreću i on joj otkriva da se boji njezine trudnoće. Tereza priznaje svoje prave osjećaje prema Čavki. Prolaze dva tjedna - stiže dan vjenčanja Tereze i Vice.

Foto: RTL

