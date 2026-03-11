Američka vojska objavila snimke uništenja: 'Riješeno je 16 iranskih brodova!'

Američka vojska tvrdi da je napala i uništila 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Hormuškog tjesnaca usred izvješća da je Iran počeo postavljati eksplozivne naprave u strateški važnom plovnom putu.

Pozivajući se na obavještajne izvore, CNN je u utorak izvijestio da je Iran posljednjih dana postavio nekoliko desetaka mina u tjesnacu i da ima mogućnost postaviti još stotine.

Oko petine svjetske nafte prolazi kroz tjesnac, a iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije ovog tjedna izjavio je da neće dopustiti da ni "jedna litra nafte" napusti regiju ako se američko-izraelski napadi nastave.

U utorak je američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu rekao da "ako je Iran postavio mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone, ODMAH!“. Manje od dva sata kasnije, američka vojska objavila je snimke svojih napada na brodove za postavljanje mina, prenosi Guardian.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Objava Trumpovog ministra izazvala pomutnju

Pošiljke nafte s Bliskog istoka blokirane su kroz uski plovni put od američko-izraelskih napada na Iran prije 11 dana, što je uzrokovalo nagli rast cijena nafte i kaos na globalnim tržištima.

Izražavajući nadu da se Hormuški tjesnac ponovno otvori za aktivnosti, američki ministar energetike Chris Wright je na X-u objavio: "Američka mornarica uspješno je ispratila tanker s naftom kroz Hormuški tjesnac kako bi osigurala da nafta i dalje teče na globalna tržišta".

No, objava je brzo uklonjena, a dužnosnici Trumpove administracije demantirali su Wrightovu tvrdnju, pojašnjavajući da se takva ekspedicija nije dogodila. Glasnogovornik ministarstva energetike rekao je da su djelatnici agencije "netočno opisali" Wrightovu objavu.

Komentirajući Wrightovu objavu, glasnogovornik iranske Revolucionarne garde negirao je da je naftni brod bio praćen. "Svako kretanje američke flote i njezinih saveznika bit će zaustavljeno našim raketama i dronovima“, rekao je Ali Mohammad Naini, što su prenijeli iranski državni mediji.

