FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA ZA HORMUŠKI TJESNAC /

Američka vojska objavila snimke uništenja: 'Riješeno je 16 iranskih brodova!'

Američka vojska objavila snimke uništenja: 'Riješeno je 16 iranskih brodova!'
×
Foto: U.S. Central Command/X

Pošiljke nafte s Bliskog istoka blokirane su kroz uski plovni put od američko-izraelskih napada na Iran prije 11 dana, što je uzrokovalo nagli rast cijena nafte i kaos na globalnim tržištima

11.3.2026.
6:40
Dunja Stanković
U.S. Central Command/X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka vojska tvrdi da je napala i uništila 16 iranskih brodova za postavljanje mina u blizini Hormuškog tjesnaca usred izvješća da je Iran počeo postavljati eksplozivne naprave u strateški važnom plovnom putu.

Pozivajući se na obavještajne izvore, CNN je u utorak izvijestio da je Iran posljednjih dana postavio nekoliko desetaka mina u tjesnacu i da ima mogućnost postaviti još stotine.

Oko petine svjetske nafte prolazi kroz tjesnac, a iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije ovog tjedna izjavio je da neće dopustiti da ni "jedna litra nafte" napusti regiju ako se američko-izraelski napadi nastave.

U utorak je američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu rekao da "ako je Iran postavio mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone, ODMAH!“. Manje od dva sata kasnije, američka vojska objavila je snimke svojih napada na brodove za postavljanje mina, prenosi Guardian. 

Objava Trumpovog ministra izazvala pomutnju

Pošiljke nafte s Bliskog istoka blokirane su kroz uski plovni put od američko-izraelskih napada na Iran prije 11 dana, što je uzrokovalo nagli rast cijena nafte i kaos na globalnim tržištima.

Izražavajući nadu da se Hormuški tjesnac ponovno otvori za aktivnosti, američki ministar energetike Chris Wright je na X-u objavio: "Američka mornarica uspješno je ispratila tanker s naftom kroz Hormuški tjesnac kako bi osigurala da nafta i dalje teče na globalna tržišta". 

No, objava je brzo uklonjena, a dužnosnici Trumpove administracije demantirali su Wrightovu tvrdnju, pojašnjavajući da se takva ekspedicija nije dogodila. Glasnogovornik ministarstva energetike rekao je da su djelatnici agencije "netočno opisali" Wrightovu objavu.

Komentirajući Wrightovu objavu, glasnogovornik iranske Revolucionarne garde negirao je da je naftni brod bio praćen. "Svako kretanje američke flote i njezinih saveznika bit će zaustavljeno našim raketama i dronovima“, rekao je Ali Mohammad Naini, što su prenijeli iranski državni mediji.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski pomorci blokirani pred Hormuškim tjesnacom: Doznajemo jesu li u opasnosti

IranSadRatBliski IstokHormuški Tjesnac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx