Ako čujete prasak, nije potres! Ali budite spremni na pojačanu buku u ovim dijelovima Hrvatske

Tijekom provedbe letačkih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od 14 do 16 sati očekuje se probijanje zvučnog zida i pojačana buka, izvijestili su u utorak iz Ministarstva obrane te dodali da se će letovi provoditi na visini od 10 tisuća metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

U okviru planiranih zadaća HRZ-a piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas će od 14 do 16 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10 tisuća metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, stoji u priopćenju.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi na područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Hrvatskoj, stoji u priopćenju.

