Najveseliji bend na ovim prostorima Gustafi rasplesati će zagrebačku publiku!

Svaki dolazak u Zagreb fešta je za Gustafe, kao i zagrebačku publiku. Razlog je jednostavan, vesela atmosfera uz energičnu svirku koja uvijek podigne publiku svih generacija. Obostrana simbioza veselja i dobre vibre je uvijek pun i rasplesan Boogaloo, pa ni ne sumnjamo da će tako biti 21.02.2026.

Gustafi su glazbeni sastav kojeg su 1980. u Vodnjanu osnovali Edi i Vlado Maružin, Čedomir Mošnja, Igor Arih i Livio Morosin pod imenom Gustaph i njegovi dobri duhovi. Krajem godine, točnije 27.12. održavaju u Vodnjanu prvi javni nastup na dan koji od tada slave kao svoj rođendan.

Prvi od svojih 11 albuma, izdali su pet godina kasnije. Gustafi su prepoznatljivi po spajanju rock glazbe s istarskom narodnom glazbom, bluesom i tex-mexom, te se smatraju jednima od glavnih predstavnika ča-vala, a zašto je tomu, pokazat će i ovaj put u Boogaloou.

S albumom F.F. 2007. su osvojili nagradu Porin za najbolji rock album. Svoj posljednji studijski album “Maneštra” izdali su u prosincu 2015. Gustafi vole Boogaloo, a i Boogaloo voli njih.

Foto: Promo

Četrdeset i pet je godina prošlo od kako su Gustafi održali svoj prvi koncert i kako su počeli uveseljavati svijet. 27. prosinca 1980. godine u tadašnjem Omladinskom domu u Vodnjanu, zajedno s Naftom (poslije KUD Idijoti), Visokim Naponom (poslije Spoonsima) i Kamilicom, pod imenom Gustaph y njegovi dobri duhovi, odsvirali su nezaboravan koncert koji je definirao rock scenu Istre, a moglo bi se reći I cijele regije, osamdesetih godina.

U početku eksperimentalni punk rock kasnije zamjenjuju utjecaji istarske etno glazbe, kao i ostale svjetske etno scene iz čega se stvorio osebujni zvuk Gustafa po kojem su i sada poznati. Mješavinom svega što su slušali i čuli (od bluesa, countryja, texmexa, cajuna, keltske glazbe, balkanske tradicionalne glazbe, ruskoukrajinskih veselica sve do ortodoksne istarske kante) stvorili su jedan zarazni sublimat koji osvaja ljude gdje god dođu, od Portugala, Španjolske, Švicarske do Izraela i Brazila. Puni ritma, emocija i pozitive stvorili su si prijatelje i ljubitelje svugdje. Svirali su i sviraju gdje ih pozovu, od svadbi i konoba, oštarija, barova, klubova, do velikih koncertnih i sportskih dvorana i festivala po cijeloj Hrvatskoj, a sve više i po Europi. Obljubljeni koliko kod kritike, toliko i kod publike, album „FF“ izdali su 2006. za kojeg su dobili i Porina za najbolji rock album. 2009. godine izdaju novi studijski album "Chupacabra", na kojemu čine veći zaokret prema korijenima, sa puno eksperimentalnih zvukova, found sounda, kompjutera. 2012/13. izdali su album "Kanibalkanska" koji je pobrao sve pohvale kritičara i smatra se jednim od njihovih najboljih albuma već sada. 2015. godine svjetlo dana ugledao je i jedanaesti album "Maneštra", a u planu su i novi CD i DVD uzivo.

Sadašnju postavu koja nikad nije fiksna čine Edi Maružin, autor tekstova i glazbe, pjevač i gitarista, Čedomir Mošnja – bubanj, Ang Maružin- bas, Jimi Grgić - gitara, Alen Peruško - harmonika, Bernarda Ravnić - vokal, percussion, Boris Mohorić – truba i vokal, Luka Horvat - truba, Antun Ferenčić - trombon, Aldo Foško - klarinet, klavijature, Mirjan Derossi – truba, Marko Šišović - trombon i još dosta prijatelja koji se povremeno pridružuju. S veseljem kreću u nove pohode, u nove svirke popularno zvane „Štala“

Nakon 10 godina i novi ljubavni hit „Danas san jako*

„Danas sam jako“ još je jedna ljubavna pjesma iz opusa Gustafa, tj njihovog autora Edija Maružina. Netipična, kao i većina Gustafovskih pjesama, rock manire, nekakvo objedinjenje više žanrova, malo tmurnija, ali sa catchy refrenom, izrazito radijska, dopasti će se mnogima. Evo što je o pjesmi rekao sam autor, Edi Maružin: „ Pjesma ima svoju dugu i tešku povijest. Nastala je kao osnovni tekst i ideja negdje 2014./15. i trebala je biti glavni hit albuma MANEŠTRA. No, kako se vrijeme za završavanje i izdavanje albuma naglo približavalo, nisam je uspio završiti po svojoj želji, a smatrao sam da je predobra da je potratim ovako, samo za broj na albumu. Ostavio sam je za neka bolja vremena. Ostala je negdje u zapećku i čekala bolja vremena. Na njenu žalost, ubrzo nakon toga mene snažnije obuzima blues duh, stvaram EETB i prvi album SUMPOR, a tu nije bilo posebno mjesta za Danas sam jako i tako je ostala sa strane čekajući bolje dane. Došli su i oni, negdje 2022., kad je pjesma zgotovljena i bila spremna za izlazak. Falio je samo video spot i izdavač, a dani su prolazili, nikako da se odlučim između izdavača, a najbliža je ideja bila da to uradimo sami. Spot nismo snimili dok ne donesemo tu odluku. Situacija se počela hladiti. Odluka nije donešena do sada, spot nije snimljen do sada i kad je izgledalo moguće da pjesma ide u ropotarnicu povijesti, bez da je itko čuje, netko od naših je pjesmu izvukao i rekao: „Ovo je odlična pjesma, zašto nije vani?“ Sve ostalo biti će povijest, a pjesmu možete čuti na YouTube kanalu kao i na koncertu 21.02.2026 u Boogaloo-u.“

Producent: Edi Cukerić

Autor teksta i muzike: Edi Maružin

Masterizirao: Pavle Miholjević

Instrumente odsvirali: Gustafi

Foto: Promo