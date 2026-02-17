Oglasio se Hrebak i podijelio znakovitu objavu o Paveliću: 'Za sve one koji kažu da nisam dovoljno domoljuban'

"Za Liberali - HSLS su i komunizam i fašizam te nacizam totalitarni zločinački režimi i TOČKA", poručio je u utorak predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, odgovarajući kritičarima koji su posljednjih dana propitkivali njegovo domoljublje nakon što je najavio mogućnost izlaska iz vladajuće koalicije zbog skandala sa snimkom na kojoj DP-ovac i saborski zastupnik Josip Dabro pjeva stihove koji aludiraju na poglavnika NDH Ante Pavelića.

"Morao sam ovo podijeliti za sve one koji me kritiziraju da nisam dovoljno domoljuban jer mi u HSLS-u veličanje ustaštva ne smatramo domoljubljem, kao što mi mnogi govore da nisam dovoljno dobar 'drugar'. To je sudbina nas liberala, jednako smo udaljeni i od ljevice i od desnice", dodao je Hrebak, koji je ranije poručio da je "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlazak iz koalicije.

Ispod statusa, podijelio je objavu drugog korisnika Facebooka u kojoj se pojašnjava kako "Pavelić nikad nije bio vođa svih Hrvata" već "nametnuti pijun vanjske sile, baš kao i Broz".

Sporni stihovi

"Pavelića je odabrao i postavio Hitler, a Broza Staljin. Ova jednostavna istina dovoljna je svakom s tri čiste, da u 2026. godini prosudi o obojici. I jasna je bilo kome moralnom i obrazovanom, bilo gdje na svijetu", između ostaloga se dodaje u objavi koju je podijelio Hrebak.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što se na društvenim mrežama proširila snimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Međutim, Dabro je dodao i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Uz to, na snimci se čuje kako Dabro govori "samo za Milorada", što su mnogi protumačili kao aluziju na čelnika SDSS-a Milorada Pupovca.

"Staviti u isti kontekst, a kamoli pjesmu hrvatskog velikana Stjepana Radića s poglavnikom Antom Pavelićem, mogu samo totalni nepoznavatelji hrvatske povijesti. Mislimo da je to skandalozno. Ovo je već ne znam koji prijestup gospodina Dabre. Mi ćemo imati sjednicu predsjedništva stranke. Ovaj tjedan ćemo preskočiti koalicijski sastanak jer doista nema potrebe sjediti za isti stolom s ljudima koji očito ne razumiju ni hrvatsku prošlost, a kamoli budućnost. Nadamo se da ćemo se svi zajedno resetirati i da ćemo prestati s tim ustašovanjem jer jednostavno nam to ništa dobro neće donijeti", poručio je nakon skandala Hrebak za RTL Danas, kazavši kako "Liberali ne moraju biti dio vladajuće većine".

'Nije ugrožena koalicija'

Iako su mnogi ocijenili Dabrinu snimku skandaloznu, dugo se čekala reakcija vrha Vlade. Premijer Andrej Plenković tek je jučer popodne osudio takvo ponašanje, kazavši da će se od Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede koji je dao ostavku nakon skandaloznih snimku na kojima puca, zatražiti da se takvo što ne ponavlja.

No, ustvrdio je premijer, da takvo što neće ugroziti stabilnost koalicije, koja bi bila ugrožena mogućim izlaskom HSLS-a budući da Plenković ima tijesnu većinu sa 76 ruku.

Upitan je li mu neugodno da mu Dabro čini većinu u Saboru, Plenković je odgovorio da 'ovo nije puno drugačije od situacije lani i tu se očito treba malo disciplinirati'. "Bile su poklade, ne mogu ja to opravdavati ni izražavati razumijevanje niti simpatije. Takva vrsta pjevanja ne spada u katalog omiljenih pjesama bilo koga ovdje niti ikoga koga ja poznajem”, poručio je.

