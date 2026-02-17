Stipo Mlinarić komentirao Dabrinu skandaloznu snimku: 'Nisam čuo riječi Ante Pavelić'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić Ćipe komentirao je skandalozni snimku svog stranačkog kolege, Josipa Dabre. Sporna snimka nastala je ovog vikenda tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, selu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavljena je na Facebooku.

Na snimci Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", kojoj je dodao i sljedeće stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", očito misleći na čelnika ustaške NDH Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu.

"U Hrvatskoj se već godinu dana pjeva o zabrani pjevanja, od Hipodroma do Sinja, dočeka rukometaša, što smiju pjevati u svlačionici, što se cijela histerična ljevica bavi što tko smije pjevati u javnosti. Tako sada u pokladama, u maškarama... Bogu hvala da je danas zadnji dan maškara i da završava ovaj cirkus. I u pokladama žele cenzuru", komentirao je Ćipe.

'Nije udarna vijest'

Mlinarić je komentirao i da se u pokladama ljudi oblače u 'svakakve likove'.

"Svakakvi likovi se spaljuju u pokladama, svašta se pjeva u pokladama i čuli ste prije nekoliko godina pjesmu policajki. Od toga raditi vijesti i početke dnevnika, a radi se o dobu godine kad se ljudi šale. Nisu se radile vijesti kad je Porfirije pjevao 'Što se to na Dinari sjaji' i veličao četnike. Nemamo iste kriterije", rekao je Mlinarić.

Dodao je i da takvo pjevanje nije bila udarna vijest u medijima, a potom se osvrnuo na film 'Svadba' u kojem glumi Dragan Bjelogrlić, a za kojeg kaže da je u četničkoj uniformi 1995. godine zabavljao srpske vojnike.

"To su te dvije Hrvatske, a mi ne pripadamo ni četničkoj ni jugoslavenskoj Hrvatskoj. Dabro je otpjevao pjesmu pored svog sela s dvadesetak ljudi u pokladno vrijeme. Ne vidimo u čemu je problem i nisam čuo riječi "Ante Pavelić". Nije mi jasno", poručio je Mlinarić.

'Nema pjesama o herojima Domovinskog rata'

Nakon što su mu novinari spomenuli da se opjevani 'zlatni grob u Madridu' u kojem 'počiva vođa svih Hrvata' odnosi na Antu Pavelića, Ćipe je temu preusmjerio na grobove hrvatskih branitelja.

"Ako ćemo pjevati, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata. Nažalost, nema pjesama o njima, nema filmova o njima. Nažalost, ima filmova i pjesama o komunističkim zločincima. Hoće li Dabro biti sankcioniran? Hoće, kao Nenad Stazić nakon što je rekao da je premalo Hrvata ubijeno na Bleiburgu. Dakle, neće", poručio je Dabro.

Ponovio je da mediji sugeriraju kako se u pjesmu, koju je pjevao Dabro, spominje Ante Pavelić.

"Nisam pjevač i nećete me čuti kako pjevam, ali u pokladno vrijeme je to dozvoljeno svima", zaključio je.

