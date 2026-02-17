Javno priznao kako putuje po svijetu i krade registracijske tablice: I to nije ono najgore

Mnogi ljudi imaju neobične hobije i kolekcionarske strasti. Netko skuplja sličice, iako je odavno izašao iz školskih klupa, drugi čuvaju stare CD-ove, kasete ili retro predmete koji ih podsjećaju na prošla vremena.

No, jedan muškarac otišao je korak dalje i svoj hobi pretvorio u nešto što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama. Na popularnom Reddit forumu r/confession otvoreno je priznao da skuplja strane registarske pločice, ali ne tako da ih kupuje, već tako da ih skida s unajmljenih automobila tijekom putovanja. Njegova ispovijest brzo je privukla pažnju tisuća korisnika.

"Volim skupljati strane registarske pločice i jednostavna kupnja preko interneta mi nije dovoljna. Pločica mora biti s automobila koji sam osobno vozio. Kad god u nekoj novoj zemlji unajmim auto, uvijek uzmem puno kasko osiguranje bez franšize. Otprilike sat vremena prije odlaska na aerodrom skinem prednju registarsku pločicu i stavim je u torbu", priznao je.

Kazne su ogromne, ali on se uspije izvući svaki put

Iako je svjestan da je riječ o kažnjivom djelu, muškarac se, barem zasad, uspijeva izvući bez ikakvih posljedica.

"Na tehničkom pregledu pri povratu vozila djelatnici me uvijek pitaju što se dogodilo s prednjom pločicom, a ja samo slegnem ramenima i kažem da ne znam, da nisam ni primijetio da nedostaje. Budući da imam osiguranje, ništa mi ne naplate", otkrio je te svima poručio da to ne rade bez osiguranja.

"Račun koji vam mogu ispostaviti na kraju može uključivati višednevni gubitak korištenja vozila (jer auto bez prednje pločice nije tehnički ispravan), trošak nove pločice i administrativne troškove izdavanja - što lako može iznositi između 500 i 1000 eura", dodao je.

Ne misli stati

Međutim, na tome ne planira stati, već ponosno govori o novim trofejima koje želi dodati svojoj kolekciji, čime jasno daje do znanja da ovaj sumnjivi hobi ne smatra završenom pričom.

"Sada imam kolekciju zanimljivih registarskih pločica iz svake zemlje koju sam posjetio i sve stoje na zidu. Krajnji cilj mi je jednog dana legalno kupiti sjevernokorejsku pločicu, ali ne namjeravam riskirati radni logor zbog toga", ustvrdio je.

Ipak, unatoč svemu, priznaje da ga povremeno sustigne i grižnja savjesti.

"Ipak, moram priznati da se svaki put osjećam pomalo loše jer zapravo nekome na šalteru stvaram dodatni posao", zaključio je.

Internet u šoku

Ova neobična praksa na Redditu je izazvala pravu lavinu komentara i podijelila korisnike u dva tabora. Jedni su ga bez zadrške osudili, nazivajući njegove postupke krađom i upozoravajući da bi se u pojedinim državama mogao suočiti s ozbiljnim pravnim posljedicama.

S druge strane, dio korisnika pokazao je iznenađujuću dozu razumijevanja. Neki su pritom naglasili i rizike koje, po njihovu mišljenju, olako zanemaruje - od potencijalnih zabrana najma vozila do mogućih kazni u budućnosti. Međutim, bilo je i onih koji su, unatoč svemu, priznali da ih je cijela priča pomalo fascinirala.

"Iskreno, činjenica da si zabrinut zbog Interpola, ali ne i zbog same krađe, pomalo je luda. Ako moraš razmišljati o povezivanju međunarodnih policijskih snaga, to je vjerojatno znak da se opustiš", "Ne znam koje zemlje posjećujete, ali osobno bih bio jako zabrinut da me u stranoj zemlji uhvate u krađi. Mnogo sam putovao u životu i oduvijek sam vjerovao da je dobra ideja apsolutno izbjegavati bilo kakvo ponašanje koje bi me moglo dovesti u nevolje. Pogotovo u zemljama u kojima ne govorim materinji jezik", "Ovo zvuči kao odličan način da završiš u zatvoru gdje ne poznaješ lokalna pravila", "Zašto su ljudi toliko ljuti zbog registarskih pločica. Ovo je najbolje što sam pročitao u zadnje vrijeme", samo su neki od komentara.