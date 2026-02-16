Neobični pacijent zatražio pomoć u bolnici: Nisu mogli vjerovati tko im kuca na vratima

Snalažljivi kormoran u Berlinu na sjeverozapadu Njemačke pojavio se na prijemu bolničke hitne službe s udicom za ribolov koja mu je zapela u kljun te je kucao kljunom u staklo dok ga netko nije primijetio.

Divlja ptica kucala je po ulaznim vratima hitne službe u gradu Bremenu, zbog čega je bolničko osoblje, uočivši nevolju, pozvalo vatrogasce, navodi se u priopćenju.

Priča ima sretan kraj

Vatrogasci su došli na mjesto događaja te su, u onome što su opisali kao "odličnu suradnju" sa zdravstvenim osobljem, uklonili udicu iz kljuna i zaliječili ranu.

Ptica je kasnije u parku bolnice puštena natrag u divljinu.

Kormorani su velike, vodene ptice sjajnog crnog perja, dugačkih vratova i oštro zakrivljenih kljunova. Po riječima vatrogasaca, molba ptice za pomoć vrlo je neuobičajena gesta, jer su kormorani obično stidljivi u blizini ljudi.

Naglasili su da riblje udice zapele u ptičjim kljunovima mogu biti izrazito opasne, potencijalno uzrokovati infekciju, bol, pa čak i glad ako se životinja ne može propisno hraniti.