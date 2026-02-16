FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESVAKIDAŠNJA SCENA /

Neobični pacijent zatražio pomoć u bolnici: Nisu mogli vjerovati tko im kuca na vratima

Neobični pacijent zatražio pomoć u bolnici: Nisu mogli vjerovati tko im kuca na vratima
×
Foto: Shutterstock

Ozlijeđeni kormoran s udicom u kljunu iznenadio je osoblje bolnice u Bremenu kada je sam pokucao na vrata hitne službe tražeći pomoć

16.2.2026.
8:44
Hina
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Snalažljivi kormoran u Berlinu na sjeverozapadu Njemačke pojavio se na prijemu bolničke hitne službe s udicom za ribolov koja mu je zapela u kljun te je kucao kljunom u staklo dok ga netko nije primijetio.

Divlja ptica kucala je po ulaznim vratima hitne službe u gradu Bremenu, zbog čega je bolničko osoblje, uočivši nevolju, pozvalo vatrogasce, navodi se u priopćenju.

Priča ima sretan kraj

Vatrogasci su došli na mjesto događaja te su, u onome što su opisali kao "odličnu suradnju" sa zdravstvenim osobljem, uklonili udicu iz kljuna i zaliječili ranu.

Ptica je kasnije u parku bolnice puštena natrag u divljinu.

Neobični pacijent zatražio pomoć u bolnici: Nisu mogli vjerovati tko im kuca na vratima
Foto: Shutterstock

Kormorani su velike, vodene ptice sjajnog crnog perja, dugačkih vratova i oštro zakrivljenih kljunova. Po riječima vatrogasaca, molba ptice za pomoć vrlo je neuobičajena gesta, jer su kormorani obično stidljivi u blizini ljudi.

Naglasili su da riblje udice zapele u ptičjim kljunovima mogu biti izrazito opasne, potencijalno uzrokovati infekciju, bol, pa čak i glad ako se životinja ne može propisno hraniti.

BolnicaNjemačkaKormoranOzlijeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx