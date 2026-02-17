Albanac (26) pokušao prokrijumčariti hrpetinu kokaina iz Hrvatske: Pazite gdje ga je skrivao

Na graničnom prijelazu MCGP Karasovići je u nedjelju u 16.25, s namjerom izlaska iz Hrvatske, pristiglo osobno vozilo albanskih registracija. Vozilom je upravljao državljanin Albanije (26), koji je u vozilu bio sam, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.

Tijekom obavljanja granične kontrole, policajci su posumnjali na moguće krijumčarenje zbog čega su zatražili nalog za pretragu vozila.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku vozilo je pretraženo. U prtljažnom dijelu pronađena su skrivena dva paketa u kojima se nalazilo 2,183 kg kokaina.

Pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a albanski državljanin je uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama te je, uz kaznenu prijavu, sinoć predan u pritvorsku jedinicu PU dubrovačko-neretvanske.

Podsjetimo, dubrovačka policija je dva dana ranije na istom graničnom prijelazu pronašla pola milijuna eura u osobnom vozilu čeških registracija kojim je upravljao Ukrajinac (24), a koje je također bilo na izlasku iz Hrvatske.

